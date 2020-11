RM de BTS explica cómo "Life Goes On" es diferente de "Dynamite"

El 20 de noviembre, BTS celebró su conferencia de prensa global antes del lanzamiento de su álbum BE.

Hablaron sobre el significado detrás de sus canciones, su experiencia trabajando en el álbum detrás de escena y por qué incluyeron una parodia por primera vez en tres años.

RM habla sobre Life Goes On

También se le pidió a BTS que explicara su canción principal "Life Goes On" con más detalle. El líder RM tomó el timón y describió el significado detrás de él.

"La pista 1 es "Life Goes On" y es la pista principal de este álbum. Y como puedes adivinar por el título, esta canción lleva el mensaje que realmente queríamos compartir con este álbum. Y así es como "Pase lo que pase, la vida sigue". Ese es el tema de la canción", dijo RM.

Life Goes On se trabajó antes de Dynamite

Los miembros trabajaron en Track 1 incluso antes de conceptualizar su éxito de agosto, "Dynamite".

Y hemos mencionado antes que empezamos a trabajar en esta canción incluso antes de empezar a trabajar en "Dynamite".

A pesar de esto, optaron por lanzar "Dynamite" primero para coincidir con la temporada de verano. Una pista divertida y fresca era preferible para alegrar el ambiente.

"Como BTS, realmente tratamos de pensar qué mensaje queremos compartir con nuestro oyente. Entonces, con "Dynamite", pensamos que es perfecto para la temporada. Para el verano, no queríamos lanzar nada que fuera demasiado oscuro y pesado. Queríamos algo divertido, brillante y disco, algo genial que nos ayude a alejar un poco la oscuridad", relató Rap Monster.

Las canciones pueden tener diferentes tonos, uno enérgico y otro melancólico, pero surgen del mismo mensaje de esparcir esperanza.

BE es diferente

Sin embargo, en cuanto a "Life Goes On", es un ambiente diferente. Puede ser un poco más serio ... pero queríamos hacer nuestro mejor esfuerzo para ofrecer una consolidación tranquila y reconfortante con esta canción.

Aunque el significado detrás de "Life Goes On" no es nada nuevo, BTS creía que era importante compartirlo con los fans. Le agregaron su propio toque con los colores únicos del grupo.

"La idea de que la vida sigue adelante es bastante cliché, pero es una verdad innegable ... y queríamos recordarles a todos esto de una manera conmovedora, con los colores de BTS".

