RK, su gira nacional y su paso por Cancún

Sebastián Suarez, mejor conocido como ‘RK el artista’, o simplemente RK, estará próximamente en la ciudad de Cancún, en la segunda parte de una gira nacional, pues antes de la temporada navideña inició esta gira en diversas ciudades del país.

“Estoy súper emocionado de que voy a llegar a Cancún, en la segunda etapa de la gira nacional, estaremos en el City Express a romper la distancia”, mencionó el simpático influencer que se escuchó emocionado por el evento.

“Me encuentro en crecimiento continuo, estoy en el siguiente nivel, es siguiente faceta musicalmente hablando ya que en enero salió mi primer EP, o disco de recopilación y también salió el primer video “Coqueta”, comentó el colombiano respecto a su trabajo llamado ‘Primer Vuelo’.

“El álbum es lo que han visto, canciones que me han puesto en el mapa. Ahora voy con un nuevo proyecto musical, no he dado todo en la música”, dijo el RK en exclusiva para La Verdad, “Voy por los preparativos de mi primer disco oficial de 12 canciones”, nos reveló el talento.

“Vamos palos este 2019, la idea es lanzar sencillo tras sencillo, serán hits inéditos, y tendrán colaboraciones de otros países, que por el momento no puedo revelar pero se van a sorprender, trabajaré con productores que han realizado éxitos a Daddy Yankee y Maluma”, dijo en entrevista.

“México siempre logra sorprenderme, les mando un beso y pónganse guapas que las veo el próximo 14 de abril en el City Express con mi primera fecha en Cancún y será un evento muy especial”, así nos dejó el mensaje para sus fans, las fechas en todo el país serán las siguientes.

22 de marzo: Ciudad Juárez

23 de marzo: Chihuahua

29 de marzo: Veracruz

30 de marzo: Oaxaca

5 de abril: Tijuana

6 de abril: Mexicali

12 de abril: Mérida

13 de abril: Cancún