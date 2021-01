RIX responde a las acusaciones del abuso sexual de Nath Campos

RIX se encuentra en el ojo del huracán, esto tras las fuertes acusaciones que Nath Campos realizó en su contra hace un par de horas; en un video para Youtube, la influencer asegura que este popular creador de contenido abusó sexualmente de ella hace ya algunos años, pero que por miedo no se atrevió a denunciarlo antes.

Ante las fuertes declaraciones de Nath Campos, las redes sociales han enloquecido, e incluso en Twitter se han creado dos trending topics sobre el tema: RIX ABUSADOR, #rixviolador y #JusticiaparaNathCampos; en cada uno de ellos se habla sobre el tema y se cancela a RIX, de igual forma hay quienes piden que el youtuber termine en la cárcel.

RIX se ha convertido en tendencia de Twitter tras las polémicas declaraciones de Nath Campos.

RIX rompió el silencio

A pesar de los múltiples ataques que recibió en sus redes sociales, RIX no se ha pronunciado al respecto, pero en el grupo de Telegram que comparte con sus fanáticos, el youtuber señaló que pronto dará su versión de los hechos, pues el tema por el que lo acusan es muy delicado.

“Cómo saben se me está acusando de algo muy delicado y claramente voy a subir historias aclarando mi lado de la historia. Los quiero”, reveló RIX vía Telegram.

RIX mencionó en Telegram que dentro de poco contará su versión de la historia.

Nath Campos, orgullosa de decir su verdad

En el video, Nath Campos mostró la denuncia oficial que levantó en la Fiscalía de la Ciudad de México contra su ex amigo y ex compañero de trabajo, además alentó a todas las mujeres a alzar la voz y compartió con lágrimas en los ojos cómo se sintió ante dicha situación.

“No saben lo fuerte que es que te juzguen, sentirte solo” y “Si ven que alguien hace algo así, por favor hagan algo. No está bien. No importa si está borracha, no importa lo que traía puesto” son solo algunos de los mensajes de apoyo que recibió la influencer en Internet.

Te recomendamos leer: Nath Campos levantó denuncia contra Rix; Internautas y youtubers lo odian

Los fans de ambos influencers se encuentran en la espera de las declaraciones de RIX, sin embargo muchos de sus amigos youtubers han dejado en claro que están de parte de Nath Campos, e incluso han roto su amistad con él, además de que cortar sus relaciones laborales.

¿Qué piensas de esta nueva polémica en el mundo youtuber? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram