RIX abre cuenta de Only Fans por esta extraña razón

Rix es uno de los youtubers más famosos de México ya que tiene una gran trayectoria en las redes sociales y como creador de contenido pues desde la aplicación Vine, él generaba videos graciosos y entretenidos con los que se fue ganando el amor y el cariño de la gente.

Rix abre cuenta de Only Fans

Sus ocurrencias siempre han sido lo que lo mantiene como un líder de la web sin embargo desde hace tiempo, Rix comenzó a hablar a sus seguidores sobre teorías conspirativas lo cual generó el descontento de muchas personas pero también incrementó a sus fans en un nuevo sector.

Rix no quiere perder sus redes

Los temas que suele tocar Rix son controversiales y en ocasiones pueden alcanzar la censura por parte de algunas plataformas como Instagram o Facebook, por lo que Rix decidió crear una cuenta en Only Fans para que únicamente las personas que quieran saber sobre estas teorías polémicas, lo encuentren ahí.

El costo de la mensualidad es de aproximadamente 100 pesos sin embargo, esto ayuda a Rix para que pueda tener público leal y creyente dentro de esta plataforma de paga sin que le censuren sus redes sociales oficiales ya que en estas tiene millones de seguidores y no sería inteligente de su parte arriesgarse a perderlas.

Sin duda alguna Rix no es un influencer común y corriente, este youtuber tiene temas de conversación muy interesantes que podrían dejarle el ojo cuadrado a cualquiera y aunque a muchas personas no les parece buena idea, Rix decidió hacer su cuenta de only fans sin importar el qué dirán.

