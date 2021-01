¿REBOTE? Adele con KILOS DE MÁS fue captada de lo más cómoda

Adele es una de las talentosas cantantes conocidas a nivel mundial y que desde hace un tiempo conquistó las redes con un atractivo cambio físico, que al parecer ahora ya está dejando atrás, según unas fotos que salieron a la luz.

Tal parece que la hermosa cantante británica no pudo resistirse a la moda de los leggings, pues aunque es una de las artistas más elegantes del mundo de la música, siempre luciendo trajes llenos de brillo, cristales y bordados sobrios, ahora se ha mostrado de lo más relajada.

¿Adele ha subido de peso?

Resulta que a finales del pasado agosto de 2020, la intérprete de temas tan sublimes como Hello y Someone like you, sorprendió a todos sus fanáticos alrededor del mundo al mostrarse de lo más relajada con un leggings tie-dye en tonos gris y negro, junto con un top de traje de baño y un peinado de mini chongos jamás visto antes.

Por si fuera poco, la cantante británica también se dejó ver en la intimidad de su acogedora sala de estar, completamente al natural y en pijamas, usando un pants gris de algodón junto con una playera blanca clásica, demostrado que si bien es una de las estrellas más exitosas del mundo, pues también es una persona como cualquier otra que ama estar en ropa cómoda.

Supuesta imagen de Adele con kilos de más

Pero ahora está circulando una imagen donde al parecer la famosa cantante se luce con unos kilos de más de nueva cuenta, por lo que ha alarmado a sus fans que siempre están al pendiente de ella.

En la imagen la cantante se ve con un atuendo desenfadado, unos leggins negros, un suéter negro y una chamarra holgada que hace ver a la cantante un poco subida de peso, pero al parecer la imagen es del pasado de Adele, cuando luchaba por bajar los kilos que tenía de más.

