R’Bonney, Miss Universo, confesó que no se bañó durante el concurso

R’Bonney Gabriel, la nueva Miss Universo 2023, se ha visto envuelta en una serie de polémicas desde su coronación en el certamen.

Y en esta ocasión, sus palabras la llevaron a estar en boca de todos ya que reconoció que la limpieza no es lo suyo al reconocer que no se había “bañado” bien en todo lo que va del año.

R’Bonney, Miss Universo confiesa que no se bañó durante el concurso

Miss Universo 2023.

Después de ser coronada como Miss Universo 2023, R’Bonney Gabriel de USA dio algunas declaraciones ante los medios de comunicación; en donde se le cuestionó sobre su paso por el certamen.

Una de las preguntas más frecuentes es la de ¿cómo fue su experiencia durante la concentración del concurso? en ese momento la Miss dio una respuesta que pocos esperaban.

Confesó que no se bañaba para no perder su bronceado, el cual fue uno de los puntos claves para su victoria (de acuerdo con ella).

Dejando atrás la serie de acusaciones de fraude en su contra, R’Bonney dijo que no se bañó ni lavó el pelo durante todos los días que duró la competencia.

Sí, esto con el fin de que los productos que le agregaron en su cabello y su piel no se perdieran, y así lucir más brillante y joven.

«La gente piensa que es divertido porque subimos al escenario y nos vemos tan hermosas y frescas. Pero en realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final”, dijo.

Y agregó “No me he lavado el pelo en todo este tiempo desde que me fui al concurso el 1 de enero”.

Sobre su tan característico bronceado, comentó que se sometió a un tratamiento para fortalecer su color sobre el escenario, por lo que aplicar grandes cantidades de agua en su piel podía jugar en contra; por ello decidió no bañarse en esos días.

¿Cuánto tiempo dura el reinado de Miss Universo?

Miss Universo.

De acuerdo con las reglas del concurso, el título de Miss Universo o “La mujer más bella del universo”es otorgado durante un año a la ganadora.

En este tiempo será la voz de liderazgo en muchas campañas del mismo certamen y participará en varias actividades de carácter filantrópico.

