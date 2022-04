¿RBD tendrá su verdadero reencuentro con una nueva canción?

RBD ha traído sorpresas desde el 2021 al juntar a cuatro de los 6 integrantes, sin embargo para los fanáticos esto no fue un verdadero reencuentro pues faltaron Alfonso Herrera y Dulce María, pero puede que esto cambie.

Ya que los cantautores León Leiden y Sofía Reyes se juntaron para escribir una nueva canción para la banda, la cual podría ser interpretada por los integrantes de la famosa banda de principios de los dos mil.

Fue el compositor Leiden quien comentó que él y Sofía Reyes se emocionaron tanto por el regreso de RBD que hicieron una canción para ellos, la cual les enviaron y todo apunta a que les gustó, agregó:

“Después de escuchar la locura que hicimos, teníamos que hacer que les llegara y lo más loco es que les llegó y la escucharon”

Dos de las tres integrantes de RBD sí aprobaron la canción

A través de la plataforma TikTok se ha compartido una grabación donde se escucha la reacción de las RBD, Anahí y Dulce María, quienes se emocionaron al escucharla, la describieron como:

“Espectacular, es como `Sólo quédate en silencio´ y `Reloaded´ (recargada), traído como a la quinta mil potencia ¡¿que qué te digo?!”

En el reencuentro de 2021 faltaron Alfonso Herrera, quien en su momento dijo que no se sentía identificado con el regreso y por eso no estaría, mientras que Dulce María no pudo porque dio a luz a su primera hija, pero este año trae posibilidades para que los 6 sí puedan estar juntos en el escenario.

¿Qué edad tenía Anahí cuando grabó Rebelde?

La edad que tenía Anahí cuando grabó Rebelde

Se ha informado que la cantante de RBD, Anahí tenía 20 años, mientras que Dulce María contaba con 19 años, Alfonso Herrera tenía 21 años cuando la telenovela fue estrenada, Maite Perroni tenía 21 años, Christopher Uckermann contaba con 18 años y Christian Chávez con 21 años.

A través de La Verdad Noticias también te informamos que Christian Chávez afirmó que hay canciones inéditas de RBD, para un nuevo disco.

