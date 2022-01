¿RBD tendrá gira? Esto fue lo que reveló Dulce María que causó furor en redes

La cantante y actriz Dulce María ha causado furor en las redes sociales y en La Verdad Noticias te compartimos lo que pasó durante el programa "Pinky Promise", donde la famosa rompió el silencio sobre la gira de RBD, pues los fans desean ver nuevamente a los integrantes de la agrupación.

Recordamos que la famosa fue parte del fenómeno "Rebelde", telenovela juvenil que logró popularidad, debido a que los protagonistas formaron un grupo musical, pero a pesar del éxito y la fama, anunciaron su separación a mediados del 2008, por lo que los fans esperan que vuelvan a reunirse tal y como lo hicieron en el 2020.

A finales del pasado mes de diciembre, la cantante reveló lo que pasó en RBD, pues realizó fuertes declaraciones ya que no vio dinero del éxito que tuvo la agrupación, aseguró que le pagaban poco dinero a pesar del fama que había logrado la agrupación en aquellos años.

Dulce María rompió el silencio sobre RBD

En una reciente entrevista que tuvo la cantante, fue cuestionada sobre la gira de RBD y la famosa expresó: "No sé si va a hacer gira como tal, sí queremos hacer algo juntos, a mi me encantaría, más que no pudo estar en la pasada". Contestó la famosa ante la pregunta que un fan le hizo en una dinámica de preguntas y respuestas.

Por otra parte, la artista dijo que le encantaría ser parte de ello, pero comentó que si se hace una gira no estaría en toda la gira, solo en algunas fechas. De igual forma la cantante recordó algunos momentos que compartió junto a Zoraida Gómez, quien también fue una de las invitadas al programa de Karla Díaz.

¿Qué canciones escribió Dulce María para RBD?

La cantante lanzó su álbum "Origen"

Algunos de los usuarios se han cuestionado cuántas canciones escribió la artista para el grupo musical y fueron 4 temas: "Quiero poder”, “Te daría todo”, “Más tuyo que mío” y “Lágrimas perdidas”, fueron las cuatro canciones que la famosa escribió y que sin duda alguna emocionó a los fans.

Actualmente la cantante Dulce María se ha enfocado al cuidado de su hija y su familia, pero a finales del 2021 estrenó su álbum "Origen" como artista independiente, incluso en el programa de "Pinky Promise" reveló que ha recibido buenos comentarios de su reciente álbum.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!