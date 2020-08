¿RBD se volverá a reunir? esto es lo que sabemos hasta el momento

RBD es una de las bandas mexicanas que más causó furor cerca del 2006 y 2010, cuando estuvieron en su máximo apogeo, sin embargo, decidieron separarse hace algunos años, y cada quien siguió su camino en la actuación, la música y el teatro.

Desde el momento en el que los integrantes anunciaron que se separaban, no hay día que los fans no desean un comeback, y parece que pronto lo tendremos pues poco a poco nos han ido dando señales de que podrían volver, pero aún no hay nada confirmado.

Como informamos hace unos días, a través de su twitter revelan un teaser en el que decían que nuestras plegarias habían sido escuchadas, pero no decían nada más al respecto, por lo que muchos comenzaron a especular sobre un reencuentro.

Lamentablemente se trataba sólo de que sus canciones de la exitosa telenovela estarán disponibles en streaming, pues Spotify confirmó que pronto los mejores éxitos de la banda mexicana estarían en su plataforma.

¿Cuantos rbdmaniacos están felices con Vuelve La Música RBD? pic.twitter.com/0iqgUPtpS7 — RBD (@rbdmaniaco) August 22, 2020

¿Habrá reencuentro o no?

Poco a poco los cantantes han ido dando varias señales, por ejemplo Christian Chavez a través de Tik Tok hizo el Challenge de RBD, también pudimos ver a Anahí con su hijo cantando una de las canciones de la banda.

Otro de los guiños que han hecho a un posible reencuentro es cuando Maite Perroni estuvo de invitada con el Escorpión Dorado al Volante, y habló de que si les gustaría reunirse, pero no saben cuándo podría darse este esperado momento.

Aún se sabe poco sobre si habrá o no reencuentro de RBD, y a finales del año pasado pudimos ver a la banda abrazada y reunida como cuando protagonizaba la telenovela de televisa, sin embargo, tampoco confirmaron que se tratara de un regreso a los escenarios.

Te puede interesar: ¿RBD REGRESA? a través de sus redes sociales anuncian sorpresiva noticia

Aún no perdemos la esperanza de volver a escuchar sus canciones en vivo, y esperemos pronto tener música nueva ¿Eres fan de los chicos de RBD?.