RBD promete que lanzarán nueva música en su reencuentro

Han pasado 12 años desde que RBD tomó la decisión de despedirse de los escenarios; y ahora la mayoría de los integrantes de esta exitosa agrupación han anunciado que este próximo 26 de diciembre se reunirán vía streaming, pero lo que más ha llamado la atención de dicho evento es que los fans podrán disfrutar de música nueva.

Fue la cantante Anahí quien reveló esta noticia a los fanáticos a través de una entrevista exclusiva para el programa ‘Hoy’, ahí declaró que a pesar de la ausencia de Dulce María y Poncho Herrera, RBD lanzará nuevas canciones, mismas que marcarán su regreso al mundo de la música.

El reencuentro, titulado 'Ser o Parecer', se ha convertido en uno de los más esperados por los fanáticos, pues a tan sólo unas horas de abrir la venta de boletos para su concierto vía streaming se supo que vendieron más de 100 mil boletos en todo el mundo.

Anahí revela más detalles del reencuentro de RBD

La cantante reveló a Galilea Montijo algunos detalles del show que alegraron a los seguidores, pues dijo que ella, Christopher Von Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez han estado preparando varias sorpresas y una de ellas es el lanzamiento de música inédita de RBD a finales del próximo mes de noviembre.

“Estamos todos organizándonos, obviamente Rebelde va a ser una sorpresa increíble que no se la imaginan, está padrísimo… Les tenemos una nueva sorpresa a finales de noviembre: van a tener música nueva”, reveló Anahí.

Anahí aprovechó la ocasión para desmentir los rumores de una supuesta rivalidad con Maite Perroni y Dulce María, e incluso aseguró que esta última fue a quien más se rogó su participación dentro del reencuentro de RBD, pero al final siempre fue una negativa.

“Les cuento algo y Dulce no me va a dejar mentir, si alguien le estuvo dando una lata, que ya hasta pena me daba al final porque veinte mensajes y notas de voz, tratando de ver cómo poderla convencer, cómo poderlo hacer, pero tenemos que entender si no quiere o no puede en este momento, es muy respetable”, contó la también actriz.

