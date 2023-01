¿RBD prepara nuevas canciones para 2023? Esta sería la prueba

Desde finales del año pasado, RBD, causó conmoción en sus fans al anunciar que este 2023 vendrían con una gira mundial después de 15 años sin pisar un escenario juntos, lo que por supuesto conmocionó al público, pues, llevaban muchos años pidiendo un reencuentro.

Y aunque no fue de la manera en la que esperaban, pues Poncho Herrera decidió no participar en la gira, Anahí, Christian Chávez, Dulce María, Maite Perroni y Christopher Von Uckerman, no han parado de trabajar para que esto sea un éxito total.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, la agrupación mexicana ya ha lanzado las fechas y las sedes de sus conciertos, aunque han recibido grandes críticas por no considerar a algunos países de Latinoamérica, ellos están dispuestos a darlo todo por complacer a sus fans, por lo que unas nuevas fotografías en un estudio de grabación han puesto a pensar a todos sobre nueva música de la banda.

¿RBD prepara Nueva música?

A escasos días de haber confirmado sus sedes tres de los cinco integrantes compartieron fotografías en los que se les ve en un estudio de grabación, además los famosos hicieron un pequeño clip en el que afirmaron que tuvieron una reunión con Maite Perroni, por lo que enseguida se especuló que se trata de nuevos temas para RBD.

Y es que el grupo creado por Pedro Damián, tiene más de 15 años sin pisar un escenario y mucho menos sacando una canción original, por lo que las especulaciones de los fans han causado revuelo, pues podrían hacer un regreso a lo grande con nueva gira y nuevo material que podría ser aprovechado para ser promocionado en sus conciertos.

“Quiero música nueva”, “No puedo esperar para verlos juntos y saber que esto va a ser común otra vez”, “Ya me estoy imaginando, los duetos de Christian y Dulce y Ucker y Dulce, no sé si estoy listo para escuchar y ver esta obra de arte”, fueron algunos de los comentarios que recibieron los famosos en la fotografía que compartió Dulce María.

Con esto se confirma que RBD todavía sigue siendo famosa y hay mucha gente esperando por nuevo material, por lo que no se descarta que esto suceda.

¿Qué pasó con Poncho Herrera y RBD?

El que Poncho Herrera haya rechazado la invitación de sus ex compañeros ha causado gran sorpresa en el público, pues hay quienes aseguran que ha sido parte vital del éxito de la banda, lo cierto es que sin su presencia la agrupación no será igual.

Es por eso que se ha especulado sobre los motivos que llevaron al actor a tomar esta decisión, y aunque se ha dicho mucho al respecto, parece ser que la principal causa es que el actor siempre quiso dedicarse a interpretar papeles en televisión y cine y no a bailar y cantar.

De hecho él mismo ha manifestado esto a lo largo de los años, y aunque admitió que agradece su etapa en la agrupación no es algo que desee hacer en estos momentos, asimismo los integrantes restantes de la banda aún mantienen buena comunicación con Poncho, tanto que lo han defendido de las acusaciones de la prensa de un supuesto pago millonario para volver.

Es por eso que la decisión de volver o no a la banda a sido personal, cosa que ha respetado cada uno de los integrantes de RBD.

