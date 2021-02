RBD no planea realizar más conciertos, Christopher Uckermann lo confirma

El pasado mes de diciembre de 2020 la famosa agrupación musical RBD tuvo su esperado reencuentro con un concierto virtual titulado “Ser o Parecer”. Donde vimos a cuatro de los seis integrantes oficiales, cantar algunos de sus temas más famosos que marcaron la vida de toda una generación.

Sin embargo, parece que Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, ya no tienen entre sus planes seguir realizando conciertos de este tipo como grupo. Fue el mismo Christopher quien dió a conocer esta triste noticia para los fanáticos.

El actor de “Rebelde” explicó durante una entrevista con diversos medios de comunicación que debido a la pandemia que parece que no terminará pronto, los cantantes y actores han preferido no hacer otro concierto como RBD, por lo menos en dos años.

“Por ahora te puedo decir que no, yo creo que en los próximos dos años no creo que vaya a haber nada de conciertos, por obvias razones”, confesó Uckermann quien es recordado por su personaje de “Diego Bustamante” en la famosa telenovela de Televisa.

El concierto de RBD se iba a cancelar

Como te informamos en La Verdad Noticias, los intérpretes de “Sálvame” no estuvieron completos en el show digital. Ya que Dulce María no pudo asistir debido a su embarazo, mientras que Alfonso Herrera decidió no participar porque ya tenía otros proyectos laborales.

RBD es una de las bandas mexicanas de pop que se volvió muy popular, y ahora tiene miles de fans en todo el mundo/Foto: La Visión

Pero este no fue el motivo por el que el concierto estuvo a punto de ser cancelado justo unos días antes de que se realizara. Sino que en realidad, hubo muchas “trabas” durante todo el proceso; especialmente la falta de presupuesto. Pero afortunadamente lograron sacar el proyecto adelante.

“La verdad es que, incluso, fue todo un reto hacerlo (el concierto). Yo fui el que habló con todos para organizarlo”, confesó.

“Fue una odisea, fueron meses complicados, uno por los tiempos y luego lo que se tiene que respetar en cuanto al covid. La gente no sabe, pero unos días antes del show estábamos a punto de cancelar”, aseguró Christopher.

Por lo tanto, es posible que los fans no vean otro encuentro de RBD hasta dentro de varios años. ¿Te gustaría que el siguiente concierto de la banda RBD sea con sus seis integrantes originales?

