RBD lanza versión en vivo de 'Siempre he estado aquí', su nueva canción

El martes 2 de febrero, RBD dio a conocer en sus redes sociales que lanzaría una versión en vivo de ‘Siempre he estado aquí’, tema que fue estrenado previo al espectacular concierto virtual que ofrecieron el pasado 26 de diciembre por motivo de su tan esperado reencuentro.

"¡Sorpresa! La versión en vivo de 'Siempre he estado aquí' estará disponible este jueves, 6pm tiempo de México. ¡Espérala!", escribió RBD en sus redes sociales, noticia que causó gran furor entre sus fieles fanáticos, quienes aún no superan el pasado reencuentro de Maite Perroni, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez sobre el escenario.

La fecha del estreno de la versión en vivo del tema ‘Siempre he estado aquí’ llegó y a través de la plataforma de Youtube fue compartido el video oficial, el cual muestra la increíble presentación que ofrecieron los ex integrantes de RBD sobre el escenario del ‘Ser o Parecer The Global Virtual Union’.

En tan solo dos horas, el nuevo lanzamiento de la agrupación logró superar las 29 mil visitas y en la sección de comentarios de Youtube es posible leer cientos de comentarios por parte de los fanáticos, quienes aseguran sentirse muy emocionados de poder tener nuevas noticias de la banda a más de una década de su retiro de los escenarios.

RBD la rompe en su tan esperado reencuentro

RBD conquistó el 2020 con un espectacular reencuentro virtual.

El reencuentro de RBD fue, sin duda, uno de los más esperados por parte de los fieles fanáticos en México y gran parte de Latinoamérica, pues no se puede negar que la agrupación mexicana fue un destacado referente de la música pop en español de la década pasada.

Según información de diversos medios, el concierto virtual ‘Ser o Parecer The Global Virtual Union’ logró reunir a más de 320 mil fans en más de 20 países, lo cual reporta ganancias aproximadas de 11 millones 250 mil dólares, cifra que los convierte en el evento vía streaming mejor pagado del 2020.

Fotografías: Instagram