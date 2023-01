RBD elimina todo rastro de Alfonso Herrera y las redes reaccionan

!Si lo borramos, no pasó¡, previo a los anuncios que tenía pendiente la agrupación RBD, para el día de hoy, se desató tremenda polémica entre sus seguidores e internautas, pues como se sabe, Alfonso Herrera, no será parte del reencuentro de la banda.

Y es que a lo largo de diciembre y este mes de enero, en La Verdad Noticias, te hemos comentado sobre, la polémica que originó el regreso de la agrupación, pues en medio de la nostalgia surgieron rumores, en los que, se acusó a Poncho de no querer participar por “pena” y que además estaba pidiendo grandes cantidades de dinero.

Pero al final, todo quedó resuelto, cuando en un comunicado oficial, se dijo que el actor está completamente enfocado en su carrera en la pantalla chica y retomar su faceta como cantante no figura dentro de sus planes, asimismo de que se declaró que todo había quedado en buenos términos.

Eliminan a poncho

RBD borra enivencia de Poncho

Pero en medio de todo esto, los fans se han percatado de que el protagonista de "¡Qué viva México!" ha sido eliminado de todas las fotos de la banda.

En un hecho curioso, de forma reciente tanto Anahí como Christian Chávez han publicado algunas fotografías de sus tiempos como agrupación, pero lo que ha destacado es que, a pesar de ser imágenes en las que todavía eran seis integrantes, en ninguna de ellas aparece Poncho.

Te puede interesar: ¿Por qué RBD convocó reuniones? Estos son los lugares, fecha y hora

Comentarios de la red

Al mismo tiempo en que muchos han criticado esta forma de actuar, también se ha especulado sobre que si hay una ruptura entre los integrantes.

"Así no esté Poncho, deberían de incluirlo en las fotos ineditas. No traten de vender un RBD de sólo cinco, no es justo por lo que brindó Poncho en la agrupación", "Cortando a Alfonso ¿por qué?", "¿Por qué recortas a Poncho? Él también fue una parte muy importante de RBD", "Por favor ya no corten a Poncho de las fotos", "No es necesario cortar a Poncho ya todos saben igual que no estará en el tour", son algunos comentarios que pueden leerse.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram