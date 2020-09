¿RBD cambia de nombre? Esto fue lo que reveló Christian Chávez

RBD se ha convertido en tendencia de las redes sociales el día de hoy debido a la incursión de su extenso catálogo a Spotify, razón por la cual se ha dado una promoción exhaustiva para hacer llegar la noticia a todos los fans que disfrutaron de los éxitos musicales de la agrupación mexicana en el año 2005.

De igual forma, el nombre de RBD se convirtió en tema de conversación en las redes sociales por una transmisión en TikTok que realizó Christian Chávez, en la cual invitaba a los fans a registrarse en un sitio web para disfrutar de una sorpresa que se llevaría a cabo más adelante, pero lo que llamó la atención es que esta daba indicios de un posible cambio de nombre.

“Vayan a la página de ‘rb2.world’ y regístrense; es muy importante que se registren ahí para la siguiente sorpresa que se estará dando en alrededor de un mes porque es una sorpresa que no les puedo explicar… Es algo impresionante que me toca el corazón, que me llena de emoción”, declaró el cantante de 37 años de edad.

RBD prepara su incursión a las plataformas digitales 8 años después de su desintegración.

RBD tiene preparada varias sorpresas para sus fans

La dirección del sitio web despertó la intriga de los fieles fanáticos de RBD, quienes comenzaron a cuestionarle al también actor sobre cuál era la sorpresa que la banda mexicana tenía preparada y si RB2 iba a ser su nuevo nombre, a lo que él se limitó a responder que por el momento no podía dar más detalles.

“Es algo que tenemos que esperar un poquito más… Entonces sí, regresa la música, pero no solamente regresa la música, ya después le daremos una sorpresa, pero para eso se tienen que meter a RB2 porque le vamos a dar muchas sorpresas”, finalizó Christian Chávez.

Te puede interesar: RBD y las trágicas historias detrás de cuatro de sus integrantes

RBD lanza una cuenta regresiva y despiertan rumores de un cambio de nombre.

El portal de RB2 nos muestra una cuenta regresiva que termina el 4 de octubre próximo y hasta el momento se desconoce si la exitosa agrupación regresará a los escenarios con nueva música o todo se tratará del ingreso de su extenso catálogo a la plataforma de Spotify.

¿Te consideras fan de RBD? ¿Te gustaría que la banda regrese con nuevas canciones? Deja tu respuesta en los comentarios.

Fotografías: Instagram