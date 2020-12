RBD: Todos los NOVEDOSOS detalles de su reencuentro ¡Histórico!

RBD fue uno de los grupos juveniles que causó furor hace algunos años y ahora Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Maite Perroni se reunieron este 26 de diciembre para revivir las canciones más populares de la banda.

Tal parece que como se venía rumorando hace algún tiempo, RBD volvió a los escenarios con un increíble concierto virtual que despertó la euforia entre sus miles de fanáticos, no solo en México, sino en varios lugares del mundo.

Detalles del concierto de RBD

Resulta que Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Maite Perroni se reunieron este 26 de diciembre para revivir a lado de sus seguidores los temas más populares que llevaron a la banda mexicana a convertirse en un fenómeno musical por toda América Latina.

Hay que destacar que el concierto que llevaba por nombre "Ser o parecer" dio inicio por la tarde y en minutos se volvió tendencia en redes sociales, pues se trata de uno de los reencuentro más esperados de este 2020 que, sin duda, quedará plasmado en la memoria de aquellos que siguen a la agrupación desde hace poco más de 16 años.

En el escenario a Christopher Uckermann, Christian Chávez, Anahí y Maite Perroni interpretar algunos de los éxitos de RBD como "Este corazón", "Sálvame", "Enséñame", "Tras de mí", "Inalcanzable", "Sólo quédate en silencio" y muchos más.

Así fue el concierto virtual de RBD Para este esperado espectáculo en el que los cantantes se unieron con Virtuous XRX, que utiliza tecnología de STYPE que permite interactuar con mundos virtuales como si fueran reales.

Se ha detallado que durante sus interpretaciones, el público pudo apreciar distintos fondos desde aquellos que simulaban un verdadero escenario hasta algunos con estrellas o globos aerostáticos, es por eso que si te perdiste los inolvidables conciertos, aquí te compartimos algunos videos de los momentos más emblemáticos que dejó el reencuentro de RBD.

Cabe destacar que el concierto no contó con la participación de todos los integrantes de RBD, ya que Dulce María y Poncho Herrera no pudieron unirse al reencuentro por motivos personales, situación que lamentaron los fans. Sin embargo, sus compañeros decidieron rendir un tributo a ambos artistas y les dedicaron el tema "No pares", mientras de fondo se proyectaron algunas antiguas imágenes de Dulce María y Poncho Herrera.

