RBD: Las trágicas historias detrás de cuatro de sus integrantes ¡IMPACTANTE!

RBD, la agrupación musical que nació de la telenovela “Rebelde” de Televisa, fue toda una sensación en la escena musical de México y todo el mundo.

Conformado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann, RBD tuvo una exitosa carrera de cuatro años, desde 2004 hasta 2008.

Ahora, cuatro ex- RBD han revelado las trágicas historias de su infancia y las dificultades que han vivido.

Anahí

La cantante y actriz comenzó su carrera desde muy pequeña en los foros de Televisa y el teatro, pero el sacrificio, disciplina y dedicación que conlleva ese estilo de vida fue muy difícil para una niña pequeña.

“No te podías enfermar, porque si te enfermabas y no llegabas a un llamado al teatro o a la novela, entonces ya no eras profesional, y yo me acuerdo que eso a mí me atormentaba mucho de chiquita”

Dulce María

Al igual que Anahí, comenzó desde muy joven con su carrera y eso significó mucho sacrificio como el no estar cerca de su familia.

“Vivía de un lado para otro, vivía para trabajar y la mayor parte del tiempo lo pasaba en un hotel, y eso en muchas ocasiones te resulta muy duro [...] Me tocó una vida diferente, y estoy agradecida por eso, aunque a veces me gustaría saber cómo sería yo si hubiera tomado otro camino”.

Christian Chávez

A diferencia de sus compañeras, el actor no tuvo una infancia bajo los reflectores, en su lugar tuvo que sufrir de bullying.

“Yo estuve en una escuela católica de hombres [...] Ahí comenzó la lucha por mi identidad [...] Yo era un niño al que siempre bullearon [...] Siempre te van a estar señalando por algo, creo que lo importante es eso, decir todo va a pasar y esa no es tu realidad, la escuela no te define a ti como persona”.

Christopher Uckermann

Un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo marcó su infancia, además de hacerla más difícil por los síntomas como pensamientos perturbadores y repetitivos.

“Desde niño fue hiperactivo, al principio mis padres pensaron que era sólo eso, hiperactividad. Con el tiempo descubrieron que detrás de toda esa energía había algo más: trastorno obsesivo compulsivo”.

