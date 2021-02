RBD: Integrante no se APLICARÁ la vacuna contra el COVID-19 ¡Fuertes razones!

Integrante del grupo RBD ha impactado a sus fans al dar a conocer sus fuertes razones por las que no se va a vacunar contra el COVID-19, a pesar de la alerta sanitaria a nivel mundial.

Resulta que el famoso integrante de RBD, Christopher Uckermann, confesó que no cree en el poder de las vacunas, por lo que expresó que no se pondrá la de Covid-19 y estas son sus razones.

Hay que destacar que desde antes de que se inventara una vacuna para hacerle frente al Covid-19, se convirtió en tema de debate, pues así como hubo quienes esperaban con ansias la llegada de las inyecciones, también estaban aquellos que estaban en contra.

¿Por qué Christopher Uckermann no se pondrá la vacuna?

Es por eso que ahora causó tremenda polémica cuando algunos famosos se mostraron en contra, pues algunos señalaban teorías conspirativas como Paty Navidad o León Larregui, pero recientemente se reveló que un integrante de RBD tampoco estaría muy de acuerdo.

Nos referimos al apuesto Christopher Uckermann, quien en su reciente entrevista con los medios de comunicación, reveló que no se pondría la vacuna y porque decidió esto:

“No creo en la vacuna, te soy honesto”.

El guapo actor y cantante siguió explicando: Creo que puede ser peor que el covid en sí, yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas, las que me pusieron de chico porque me las pusieron, pero hoy en día creo mucho en lo natural.

Cabe destacar que sobre el tema de las críticas, Christopher mencionó no estar preocupado, pues él considera que cada quien es libre de pensar y opinar lo que se quiera, pues son decisiones personales que cada quien debe respetar.

Inicia vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en México. Síguenos en Google News para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!