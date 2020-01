RBD: Christopher Uckermann confiesa cuál es la canción del grupo que odia escuchar

El actor y cantante Christopher Uckermann aún recuerda con cariño cuando existía el grupo musical RBD, y es que el artista de 33 años dio a conocer aún más a nivel internacional gracias a su participación en la telenovela “Rebelde” que posteriormente se convertiría en la banda “RBD” que marcó a toda una generación.

Sin embargo, para el músico no todo fue miel sobre hojuelas, ya que recientemente confesó a durante una entrevista con Yordi Rosado para un programa radiofónico de EXA FM, que había una canción en particular que no le gustaba interpretar, y que hasta ahora no le gusta escuchar.

Christopher Uckermann detalló que la canción que es su menos favorita del grupo es “Rebelde”, ¡Escándalo! pero el cantante dio sus buenas razones por las que el tema principal de la agrupación es su menos favorito:

“Sí porque era lo que escuchabas todos los días con el intro de la telenovela. Regularmente los temas más comerciales no siempre son los que uno le gustan”, explicó Christopher a Yordi Rosado.

De igual manera, el célebre actor reconoció que su canción favorita es “Sálvame”, incluso es la que siempre interpreta a los shows y eventos en los cuales se presenta. Asimismo, Christopher Uckermann confesó que la razón por la cual la canción “Rebelde” no está en las plataformas de música se debe a un tema legal con el nombre.

Puesto que de acuerdo con Uckermann, existió antes que RBD, un grupo argentino que llevaba un nombre similar a la agrupación; de hecho la producción de Televisa se inspiró en los argentinos para crear la telenovela y grupo “Rebelde”; sin embargo, los que dominaron más a la audiencia fueron los mexicanos.

Christopher Uckermann dio detalles del sorpresivo reencuentro con los integrantes de RBD

Por otra parte, el actor y cantante Christopher Uckermann también habló en su entrevista radiofónica sobre el sorprendente reencuentro que tuvo con sus excompañeros de RBD, Anahí, Poncho Herrera, Dulce María, Christian Chávez y Maite Perroni. Uckermann afirmó que la reunión fue algo casi sin planear, ya que el que se encargó de conectarlos a todos fue Poncho Herrera.

Pero Christopher Uckermann afirmó que fue muy emotivo volver a ver a sus ex compañeros y amigos, puesto que ya habían pasado 11 años de que no se reunía todo el grupo oficial de RBD. Aunque el cantante y actor no aseguró si habría o no un reencuentro musical con los integrantes de la banda.

