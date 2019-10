RBD: Christian Chávez admite que está orgulloso de nacer gay

La comunidad LGBT tiene cada vez más aceptación en el país, pues en varios estados finalmente han obtenido el respeto que merecen y las parejas del mismo sexo ya no son vistas como algo indebido.

Esto pudo lograrse en gran parte gracias a las parejas LGBT del mundo del espectáculos, pues romances como los de ‘Aristemo’ y ‘Juliantina’ ayudaron a los televidentes mexicanos a comprender que el amor no distingue entre sexos.

Así mismo, estas parejas no son las únicas, pues muchos famosos pertenecen a esta comunidad, y ahora Christian Chávez, uno de los actores más famosos de la tv mexicana ha demostrado su orgullo por ser gay.

El famoso actor, quien ganó fama internacional al formar parte del exitoso grupo RBD se declaró abiertamente homosexual en el año 2007 después de que se reveló que fue a Canadá a casarse con su pareja.

Su ‘salida del closet’ inspiró a muchos artistas a revelarse al mundo como realmente eran, y el actor fue uno de los iconos principales de la comunidad LGBT en una época donde eran muy oprimidos.

Ahora, después de 12 años de revelarse como un hombre gay, Christian Chávez cautivó a sus fans al hacer una impactante declaración en un famoso programa conducido por la cantante Mónica Naranjo.

“Hoy amo lo que soy, hoy agradezco a Dios haber nacido gay, no lo cambiaría por nada porque me amo, porque sé que todo lo que he logrado ha sido por esa parte de mi que tanto traté de negarla”.