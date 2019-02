R. Kelly enfrenta nuevamente cargos por abuso sexual

Hablar de R. Kelly, es hablar de un monstruo sexual del medio artístico, pues se le ha vinculado con escándalos de abuso sexual con varias mujeres. Sin embargo, esto no ha parado aun, pues recientemente dos mujeres ajenas al medio, denunciaron al cantante por un nuevo escándalo sexual.

Dos mujeres más se suman a la lista de abusos de R. Kelly

Últimamente el cantante de R&B, R. Kelly, no la ha pasado nada bien, pues desde que se empezaron a destapar sus escándalos de abuso sexual, el intérprete ya no sabe dónde esconderse, pues este tema no lo ha dejado tranquilo, ya que nuevamente ha salido a la luz dos acusaciones más con respecto a este delicado tema.

Te puede interesar: Tremendo agarron entre los Fernández podría desencadenar una ruptura familiar

El polémico, R. Kelly, ya cuenta con nueve denuncias de abuso sexual. Han sido dos mujeres más quienes lo han acusado de agredirlas sexualmente cuando eran adolescentes. Estos hechos tuvieron lugar este jueves en la ciudad de Nueva York.

Según las declaraciones hechas a un periodista, Latresa Scaff, de 40 años, y Rochelle Washington, de 39, fueron las víctimas del intérprete y afirmaron que conocieron a Kelly en los años 90, en de las fiestas que hubo después de uno de sus conciertos en Baltimore.

Las víctimas aseguran que en dicha fiesta circulaba alcohol, marihuana y cantidades descomunales de cocaína. Sin embargo, lo peor vino cuando supuestamente R. Kelly las arrinconó en su habitación de hotel y les exigió mantener relaciones sexuales con él.

Según las declaraciones de estas dos mujeres, fue durante uno de los conciertos que se dieron entre los años 1995 y 1996 cuando estas fueron elegidas de entre la multitud por parte del equipo de seguridad del intérprete, para posteriormente ser invitadas a la mencionada celebración.

Latresa y Rochelle afirman que el la fiesta les dieron cocaína, marihuana y alcohol. Acto seguido, fueron invitadas a la habitación de hotel de R. Kelly, no sin antes recibir una aterradora instrucción por parte del cuerpo de seguridad, afirmó Latresa.

“R. Kelly se está preparando para entrar a la habitación. Levántense los vestidos", fueron las palabras precisas del emisario de Kelly.

El artista, de 52 años, llegó a la habitación vistiendo una camisa y jeans, pero con sus genitales fuera del pantalón.

Mientras que Rochelle Washington rechazó sus incitaciones y se escondió en el baño, Latresa Scaff accedió a practicarle sexo oral y posteriormente mantuvo relaciones sexuales con él "aunque no tenía la capacidad para consentir".

Las mujeres, representadas por la poderosa abogada feminista Gloria Allred, tienen previsto reunirse más tarde el jueves con el fiscal estadounidense para el distrito este de Nueva York.