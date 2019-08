Quiet Riot continúa su historia con un nuevo álbum de estudio

Quiet Riot es una banda importante dentro del panorama del rock internacional,, pues en ella militó el inmortal Randy Rhoads, uno de los guitarristas más mediáticos de la historia que desafortunadamente falleció en un terrible accidente en 1982, durante una gira con Ozzy Osbourne.

Quiet Riot se reagrupó ese mismo año con el vocalista Kevin DuBrown, el guitarrista Carlos Cavazo, el bajista Rudy Sarzo y el baterista Frankie Banali, siendo esta alineación la que logró el estrellato con el álbum “Metal Health” con ventas de seis millones de copias a nivel global.

Quiet Riot con nueva formación enfrenta el futuro.

En la actualidad la banda prepara el que será un nuevo álbum de estudio, el cual será el número 14 de su discografía y que llevará el título de “Hollywood Cowboys”, trabajando bajo el liderazgo por el histórico Frankie Banali.

La alineación actual incluye aparte de Fankie, al vocalista, James Durbin, el bajista Chuck Wright y el guitarrista Alex Grossi. En palabras del baterista, "este es el álbum más diverso de Quiet Riot", asegurando que hay hard rock, blues y metal.

Esta es la portada del álbum "Hollywood Cowboys".

A modo de adelanto, ya está disponible 'Don't Call It Love', su flamante single, así como el diseño de portada y el tracklist de "Hollywood Cowboys"

01. 'Don't Call It Love'

02. 'In the Blood'

03. 'Heartbreak City'

04. 'The Devil That You Know'

05. 'Change or Die'

06. 'Roll On'

07. 'Insanity'

08. 'Hellbender'

09. 'Wild Horses'

10. 'Holding On'

11. 'Last Outcast'

12. 'Arrows and Angels'

Ricardo D. Pat