"Quiero vivir, no sobrevivir"; pidió modelo famosa arruinada en la miseria

Una de las modelos más famosas expresó la trágica pobreza por la que está pasando, pues de estar en la cima; cayó a pedir limosna para poder ‘sobrevivir’.

Se trata de Anastacia Urbano, modelo que en la época de los 80’s tenía una muy buena relación con celebridades de dicho entorno; tales como moda y cine.

Actualmente la modelo se encuentra deambulando por las calles de Barcelona, de acuerdo a lo que ella expresó; todo se debe a su matrimonio, pues dijo que después de eso ella quedó arruinada.

Tras una entrevista con ‘El periódico’:

"Viajaba por toda Europa por trabajo, me llamaban de Londres para hacer fotos de catálogo, luego iba a París, me iba muy bien. Era muy apreciada. Entonces, me fui a Nueva York, porque en el mundo del modelaje, una vez hecho Europa, vas a Nueva York a probar".