“Quiero recuperar mi vida'', le dice Britney Spears a un juez de EE. UU.

Durante una audiencia judicial en Los Ángeles el miércoles 23 de junio, Britney Spears emitió una rara declaración pública sobre la tutela de décadas que, según ella, ha controlado casi todos los aspectos de su vida.

La estrella del pop le pidió al juez que rescindiera el acuerdo legal y, según NBC News, que estuvo presente durante la audiencia, describió haber sido "esclavizada" por su padre y tutor, Jamie Spears.

“Solo quiero recuperar mi vida”, dijo. "No estoy aquí para ser esclavo de nadie. Estoy traumatizado. No estoy feliz, no puedo dormir. Estoy tan enojada y lloro todos los días. Solo quiero recuperar mi vida”, agregó.

“Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”, dijo. "Me dijeron que no puedo casarme ni tener un bebé", le dijo Britney al juez. "Tengo un DIU dentro de mí en este momento para no quedar embarazada".

El discurso de Britney Spears duró más de 20 minutos

Spears terminó sus comentarios diciendo: “Merezco tener un descanso de dos o tres años. Siento que se unen en mi contra, me siento intimidada, excluida y sola. Estoy cansada de sentirme sola. Merezco tener los mismos derechos, tener un hijo o cualquiera de esas cosas”.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, esta es la primera vez que Britney Spears se dirige a la corte desde que su abogado designado por la corte, Samuel Ingham III, presentó una solicitud para suspender a su padre Jamie Spears como tutor de su patrimonio el año pasado.

