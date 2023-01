¿Quieres superar un mal amor?, estas son las canciones que necesitas escuchar

Estas son las canciones que necesitas escuchar

Como dijo una de las actrices favoritas de todo, Maryl Streep al citar a Carrie Fisher: “Toma tu corazón roto y conviértelo en arte”. Ciertamente, esta es una filosofía que muchas artistas siguen cuando deciden seguir adelante y usan su arte para liberar sus emociones.

Mientras que algunas se liberan a través de la actuación, la música es uno de los medios por los que muchas más hacemos catarsis, quizá por esta razón es llamado un lenguaje universal.

Las melodías, composiciones, pero sobre todo las letras han sido un medio para compartir los sentimientos e ideas que nos hacen conectar con tras personas a lo largo del mundo y a través del tiempo, desde la alegría del romance hasta lo doloroso que puede resultar el desamor.

Supera a tu ex escuchando estas canciones

La Verdad Noticias te comparte una lista con las canciones que no puedes dejar de reproducir si estás pasando por una separación y quieres pasar la página de mal amor, aquí te las dejamos.

Adele - Someone Like You

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

La sesion con Shakira ha roto records

Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together

Amy Winehouse - Back To Black

ABBA - The Winner Takes It All

Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito

Miley Cyrus - Flowers

Cher - Believe

Uno de los mayores exitos de la cantante

Shakira, Ozuna - Monotonía

Uno de las ultimos temas lanzado por la artista

Gloria Gaynor - I Will Survive

¿Qué hacer cuando se tiene el corazón roto?

Estos son algunos consejos para superar a tu expareja

Además de la música, el mal de amores puede requerir otras herramientas para que logres salir adelante y superar una relación que llegó a su fin.

Puedes comenzar a trabajar en ti misma para saberte valiosa y darte el autoucuidado que mereces, una forma de velar por ti es el “contacto cero” que consiste en bloquear a esa persona dentro y fuera de las redes sociales para sanar ese corazón roto.

Mantenerte ocupada con diversas actividades, persiguiendo nuevas pasiones, visitando a tus amigos o saliendo para conocer gente nueva es una gran forma de hacerte ver que no es el fin de mundo y que siempre se puede comenzar de nuevo.

Por último, tenerte paciencia y aceptar la realidad de lo que ha pasado y como te hace sentir también es importante, es necesario reconocer que tus emociones son válidas y que el recuperarte de una ruptura amorosa no siempre será un camino fácil, sino un viaje con altos y bajos, pero que sabrás mejorar.

