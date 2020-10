¿Quieres lucir cómo Taylor Swift? ¡Mira su dieta y rutina de ejercicios!

Taylor Swift es una mujer de muchos talentos. Es una cantante y compositora increíble, una mujer de negocios inteligente, y también ocupa un lugar destacado en nuestra lista de artistas fitness.

Echemos un vistazo a los ejercicios que hace exactamente Taylor Swift para mantenerse en forma, la dieta que utiliza para priorizar su salud y los placeres de la comida 'culpables' de los que no puede prescindir.

EJERCICIO: Cardio basado en la danza

Cardio basado en la danza

En cuanto al ejercicio, Swift es un asistente habitual del estudio Body By Simone, con sede en Nueva York. Fundado por la entrenadora personal australiana y ex bailarina de Broadway Simone De La Rue.

El 'método BBS' combina cardio de alta intensidad basado en la danza con movimientos de peso corporal y pesas ligeras para crear músculos largos y delgados. Puedes ver el entrenamiento de 20 minutos de Swift a continuación:

EJERCICIO: Correr

Correr

Correr no es solo una forma de ejercicio para Swift, es una oportunidad para que ella escuche nueva música y explore su entorno. "Para mí, correr significa tocar un montón de canciones nuevas y correr al ritmo. También es bueno porque me hace encontrar un gimnasio donde sea que esté", dijo a WebMD.

"Estoy muy en el mundo y me encanta explorar los lugares a los que vamos cuando estamos de gira. Es importante para mí vivir una vida plena", mencionó la intérprete de “Look What You Made Me Do”.

DIETA: Un enfoque equilibrado

Una dieta equilibrada

Cuando se trata de su dieta, Swift adopta un enfoque equilibrado, enfocándose en comer de manera saludable durante la semana mientras deja espacio para las indulgencias el fin de semana. "Durante la semana, trato de comer de manera saludable, lo que significa ensaladas, yogur y sándwiches", dijo a WebMD.

"Nada de bebidas azucaradas. Intento mantenerlo más ligero, pero no es nada demasiado reglamentado o loco. No me gusta crear demasiadas reglas donde no las necesito. Sabemos lo que es bueno para nosotros, gracias al sentido común", dijo la cantante de 30 años.

En lo que respecta a los fines de semana, la intérprete de “Cardigan” prefiere las comidas reconfortantes clásicas como golosinas. "Me permito comer lo que sé por el sentido común que es malo para mí", dijo. "Me gustan las comidas reconfortantes. Me encantan las hamburguesas, las patatas fritas y los helados”.

DIETA: El dulce ocasional

El dulce ocasional

Una fan confesa de los postres, a Swift le encanta complacer su gusto por lo dulce y horneando. "Horneo pan de calabaza para todos los que conozco, y hago galletas de melaza de jengibre, chocolate caliente y chai", le dijo a Bon Appétit.

¿Su cosa favorita para hornear? Galletas de azúcar chai con glaseado de rompope. También le dijo a la publicación que se abastece de rollos de canela y masa para galletas, por si acaso no hay golosinas recién horneadas cuando le apetece.

DIETA: Café, lo que más ama Taylor Swift

Café, lo que más ama Taylor Swift

En una entrevista con WebMD, Taylor Swift confesó que recurre a Starbucks para su obsequio diario, revelando que opta por "cafés con leche flacos de vainilla los días de semana" y "cafés con leche con especias los fines de semana".

La cantante de "Betty" también dijo que no es un hábito que esté a punto de dejar pronto, y le dijo al medio: "El punto es que nunca voy a eliminar lo que amo, que es Starbucks".

DIETA: Mucha agua

Tomar mucha agua

TE PUEDE INTERESAR: Taylor Swift: Todo lo que necesitas saber sobre la cantante

Swift, una acérrima defensora de beber mucho H2O, le dijo a Bon Appétit que es extremadamente consciente de mantenerse hidratada durante la gira. "Tengo mucha agua en mi camerino, porque bebo como diez botellas de agua al día. Eso es prácticamente todo lo que tenemos allí", dijo.