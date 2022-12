“Quieren tomar, salir de fiesta, drogarse…Vida solo hay una”, recomienda Eduin Caz

Eduin Caz, se ha convertido en el vocalista de uno de los grupos de música regional mexicana más importantes del momento, es por ello que cuenta con una gran comunidad de fanáticos, que se han visto preocupados por la salud del cantante, luego de que este asegurara que “no la está pasando bien”, ya que últimamente ha tenido diversos padecimientos.

Pero las alarmas comenzaron a sonar, cuando Caz recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje muy escueto, que amplió más la incertidumbre sobre su verdadero estado de salud, “Buenos días, familia. Una disculpa si no he estado haciendo publicaciones como siempre, tonterías, haciéndolos reír, pero en verdad que no la estoy pasando nada bien” escribió en redes.

Aunque no ha revelado que es lo que tiene, en La Verdad Noticias te comentamos que hace unas semanas, el cantante detectó que tenía una “bolita” roja en su garganta, por lo que se tomó un respiro de las redes para atenderse, no obstante reapareció, asegurando que todo estaba en orden.

“Este mensaje es porque me están preguntando de las fechas que aún quedan en la gira. No se preocupen, todos los eventos ya están totalmente llenos y como profesional, ahí estaré para que se lo pasen de lo mejor”, compartió en redes.

Recomendaciones a sus seguidores

Eduin Caz revela que no la esta pasando bien

Pero para el vocalista, todo lo que le ha sucedido no ha sido suficiente, pues sin importar que ya sufrió por una hernia, requirió ayuda para respirar y ha tenido varios incidentes por abusar del alcohol, el artista decidió recomendar excesos a sus seguidores.

“Quieren tomar, salir de fiesta, drogarse…Vida solo hay una”, recomendó a sus fanáticos en redes sociales, pese a que se vio convaleciente.

Aparece con una máscara de oxígeno

Eduin Caz asegura que está bien, luego de alarmar a sus fans

El cantante ha sido hospitalizado en varias ocasiones por disminuciones en su salud, no obstante la alarmante situación que vive, parece no ser tomada en serio, pues últimamente reapareció portando una máscara de oxígeno al momento de estarse plasmando un nuevo tatuaje, situación que provocó mucha confusión entre los internautas.

