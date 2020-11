Quieren cancelar a Tenoch Huerta por ser mal ejemplo para niños

Las películas de Marvel han tenido una gran influencia en grandes y chicos, por lo que cada uno de los actores que participan en esta saga de películas son héroes reales para millones de niños alrededor del mundo, es por ello que la reciente confirmación del mexicano Tenoch Huerta en Black Panther 2 ha dado mucho de que hablar.

Y es que las redes sociales se han volcado en contra del actor pues los internautas han decidido revivir su lamentable pasado en el que este famoso realiza comentarios machistas, misoginos y hasta refiriendose en apoyar la pena de muerte, situación que no le agrada en nada a padres de familia que tienen hijos fans de las peliculas de comics.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que el histrión ha realizado este tipo de comentarios, sin embargo, son parte de su pasado pues algunos los realizó en 2018, y el más reciente apoyando la pena de muerte fue hace unos meses en julio 2020.

“Tod@s somos potenciales violadores, asesinos, priistas, hijos de p@#%, etc. por ser seres humanos y no por tener ve&@#. No chi@#¢∞”, tuiteó el famoso hace unos años.