¿Quiere atención? Madonna toma agua del plato de un perro y causa conmoción en redes

La cantante Madonna está dando de qué hablar desde hace unas semanas cuando se ha comportado de manera errática e incluso ha compartido este comportamiento en sus redes sociales, por lo que muchos de sus fans se encuentran preocupados.

Y es que los últimos años de la reina del pop están siendo más que polémicos debido a que constantemente se pone en situaciones comprometedoras que han afectado su imagen pública.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, hace pocos días la cantante fue criticada por mostrar un vídeo en el que presuntamente consume poppers, lo que causó gran sorpresa entre sus fans.

Madonna toma agua del plato de un perro

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la famosa compartió un reel con múltiples fotos en el que suena de fondo I wanna be your dog de la banda The Stooges, en él se puede ver a la famosa lamiendo agua de un plato de perro.

La cantante aparece vestida con un sueter tejido verde lima, una camiseta de manga larga negra, lentes blancos, pantalones cortos con lentejuelas y unas botas a la rodilla.

Sin embargo la sorpresa llega hacia el final cuando Madonna empieza a realizar poses comprometedoras con varios objetos como un botella de mostaza y otra de salsa siracha, para después tomar agua del plato.

Debido a esto ha recibido grandes críticas por este momento “humillante” o “bochornoso” como lo han calificado otros internautas.

Incluso algunos otros piensan que está tratando de llamar la atención para mantenerse a la moda.

¿Qué edad tiene Madonna?

Madonna tiene 64 años de edad

La famosa Madonna nació en febrero de 1958 por lo que actualmente cuenta con 64 años de edad y a lo largo de su trayectoria se ha consolidado como una figura importante en el mundo de la música y de la cultura pop.

Sin embargo desde hace unos años ya no ha tenido mayor relevancia por lo que muchos creen que estas polémicas en redes son echas para llamar la atención

