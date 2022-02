¿Quiénes son los raperos sordos que estarán en el Super Bowl 2022?

Este domingo 13 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl 2022 ylos encargados de animar el medio tiempo son Dr Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, y Kendrick Lamar, pero a ellos se unen Wawa Snipe y Sean Forbes, dos raperos sordos.

Por primera vez dos de los artistas que se presentarán serán sordos. Wawa y Forbes usarán sus manos, cuerpo y expresiones faciales para presentar versiones únicas en lenguaje de señas estadunidense (ASL por su sigla en inglés) de las canciones que interpretarán los superastros en el escenario para lograr un show inclusivo.

“La oportunidad de estar aquí en el Super Bowl es increíble”, dijo Forbes desde Los Ángeles en entrevista con The Associated Press esta semana. “Nuca en un millón de años hubiera soñado o me hubiera imaginado estar aquí. Como artista esto es lo máximo posible.

'Wawa' Snipe y Sean Forbes

Es el mayor escenario del mundo. Estar aquí, representar a la comunidad sorda y realmente poner el ASL en el mapa”. La cultura sorda y el lenguaje de señas se han vuelto cada ves más accesibles para la cultura de masas, lo que demuestra que los hombres y mujeres que tienen problemas de audición pueden dejar ver su talento si se les dan las oportunidades correctas.

Esta semana dos películas con actores sordos recibieron nominaciones a los Oscar. CODA , un drama sobre la hija oyente de una pareja de sordos, está nominado a mejor película y mejor guion adaptado.

Su actor Troy Kotsur se convirtió en el segundo actor sordo nominado a un Oscar, sumándose a su compañera de reparto en CODA Marlee Matlin, quien ganó el premio a mejor actriz en 1987 por su actuación en la película Children of a Lesser God. Audible, un corto documental sobre un equipo de fútbol de la escuela para sordos de Maryland, también fue nominada.

“En el siglo XXI estamos empezando a ser vistos”, dijo Snipe a AP a través de un intérprete. “Muchas puertas se están abriendo en nuestra comunidad.

Mucha gente está viendo lo que nuestra talentosa gente sorda puede hacer como actores, músicos, productores, directores, escritores y artistas en general. Estamos aquí y estamos listos. Hemos estado aquí y hemos estado tocando esa puerta por mucho, mucho tiempo tratando de tener ese acceso”.