¿Quiénes son los padres famosos de Billie Eilish?

No hay duda de que Billie Eilish ha tomado al mundo por asalto, con haber ganado una serie de premios esta temporada y haber escrito la nueva canción de James Bond “No Time To Die”. En su corto tiempo en la escena, la joven de 18 años ha dominado la industria de la música y ha logrado logros con los que cualquier músico sueña.

La cantante llamó la atención por una grabación de la canción “Ocean Eyes”, escrita y producida por su hermano Finneas O'Connell, en 2015. Finneas, al igual que sus padres, tampoco es ajeno a la fama, ya que tuvo un papel recurrente en la sexta temporada de la famosa serie musical Glee.

Billie Elish no es la única famosa de su familia

Los hermanos no son las únicas estrellas de la familia, ya que tanto su madre como su padre han estado involucrados por mucho tiempo en el mundo del entretenimiento. Entonces, ¿quiénes son sus padres y por qué se les conoce? ¿Quiénes son los padres famosos de Billie Eilish?

Los padres famosos de Billie Eilish

Ambos padres de Billie son actores: su madre, Maggie Baird, era una actriz que protagonizó películas como Another World, Picket Fences y X Files, antes de dedicarse al doblaje de voz. Su papá Patrick Baird también fue un actor que tuvo pequeños papeles en The West Wing, Without A Trace y Iron Man.

Su experiencia en la industria del entretenimiento ha sido un punto de discordia entre los oyentes y ha provocado conversaciones sobre el nepotismo y los privilegios. Una persona escribió en Twitter: “Internet está lleno de artículos que dicen: “¡Billie Eilish tiene 17 años! ¿Qué hacías TÚ a esa edad, eh?”.

“Si. Tiene 17 años. Tiene talento. Y también tiene padres extremadamente ricos y formación vocal. Pero ignore su privilegio y haga que la gente se sienta más, supongo", escribió el usuario. Billie parece consciente del escepticismo y ha afirmado que, a pesar de las conexiones de sus padres, se ha ganado el éxito a través del trabajo duro.

Anteriormente dijo: "Al escuchar, como que mis padres eran actores, está bien, sin faltarle el respeto, pero no eran, como los actores famosos. Eran actores normales''. Finneas avivó el debate después de afirmar que ni él ni la cantante de 18 años alcanzaron el éxito gracias a sus padres.

Afirmó que sus padres nunca pudieron "apoyar económicamente" a la familia a través de su trabajo como actores y se vieron obligados a aceptar otros trabajos, Patrick como trabajador de la construcción y Maggie como maestra. Añadió: "Nuestros padres nos dieron amor, pero no conocían a nadie en la industria discográfica".

¿Qué tan exitosa es Billie Eilish?

El álbum de estudio debut de Billie, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? fue el álbum con mejor desempeño en los Estados Unidos y encabezó la lista en el Reino Unido. Ha ganado muchos elogios, incluido un Brit Award y cinco premios Grammy.

e convirtió en la segunda persona más joven y en ganar las cuatro categorías principales: Mejor Artista Nuevo, Disco del Año, Canción del Año y Álbum del Año. La intérprete de “Bad Guy” también se convirtió en la artista más joven en escribir y grabar la canción principal de la próxima película de James Bond. Llamada “No Time To Die”.