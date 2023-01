¿Quiénes son los hijos del famoso comediante Polo Polo y a qué se dedican?

Tras darse a conocer la noticia del sensible fallecimiento de Polo Polo, muchas interrogantes han surgido, pues mucho se desconoce sobre la vida de sus hijos, quienes siempre estuvieron al pendiente de la salud del comediante.

Hace algunos años el famoso desapareció de la vida pública, no se sabía nada de él e incluso su entonces esposa Martha Zendejas lo reportó como desaparecido, el comediante fue un hombre solitario y la única persona que mantuvo contacto constante con él y que informaba a los medios de los hechos relevantes de su vida, es su hijo Paul García, no se sabe a ciencia cierta quién es la madre del joven, la razón es que Polo Polo tuvo varios matrimonio y todos terminaron en divorcio.

Polo Polo y su hijo Paul García

A pesar de su gran fama en el país, el comediante siempre supo cómo mantener su vida privada en completo secretismo, no se sabe mucho de su hijo más allá de lo que respecta a cuidar de la salud y necesidades de su padre, la época que más se supo de ellos fue cuando se estaba concretando el divorcio entre Polo Polo y Zendejas, su última esposa, quien tenía el control total de los bienes del comediante y tuvieron una batalla legal, finalmente el comediante recuperó lo que le pertenecía, a ella se le otorgó lo que le correspondía por ley.

“Ahora sí, ya está divorciado, ya por ley recuperó el control de su dinero y a la que fue su última esposa se le dio lo que por ley le correspondía por los años que vivió con él y porque como única beneficiaria de sus cuentas, ella llegó a tener el control de su patrimonio”, fue lo que dijo el hijo del famoso en su momento.

Se sabe que fue Paul el que cuidaba de la salud del comediante, hace algún tiempo tuvo problemas en el corazón, aunque como es sabido, el comediante prefiere mantenerse lejos de las cámaras.

Cabe mencionar, que Paul no es el único hijo de Polo Polo, él ha hablado de un acercamiento con su hermana, pero en realidad no se sabe nada de ella más allá de las declaraciones que ha hecho, incluso se especula que podría tener hijos de otros matrimonios de los que no se sepa.

