¿Quiénes son los hermanos de Kim Kardashian?

Los hermanos de Kim Kardashian forman parte de la familia Kardashian, también conocida como la familia Kardashian-Jenner, es una familia estadounidense que se destaca en los campos del entretenimiento, el diseño de moda y los negocios.

Fundada por Robert Kardashian y Kris Jenner, la familia está formada por sus hijos Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian, así como sus nietos. Después del divorcio de Kris y Robert en 1991, Kris se casó con Caitlyn Jenner (entonces Bruce) y tuvieron dos hijas: Kendall y Kylie Jenner.

Si deseas conocer más acerca de quién es Kim Kardashian, a continuación La Verdad Noticias te comparte las edades de cada una de las Kardashian, así como el programa que las lanzó a la fama.

Edad de los hermanos de Kim Kardashian

Edades familia Kardashians

La edad de los hermanos de Kimberly Kardashian son:

Kourtney Kardashian 42 años

Khloé Kardashian 37 años

Rob Kardashian 34 años

Kendall Nicole Jenner 25 años

Kylie Kristen Jenner 24 años

¿Quién de las Kardashian no tiene hijos?

Kendall Nicole Jenner de 25 años, no tiene hijos. Es una modelo, empresaria y personalidad de televisión estadounidense. En 2017, se convirtió en la modelo mejor pagada del mundo, según Forbes, con ganancias de 22 millones de dólares, destronando a Gisele Bündchen quien venía liderando la lista desde 2002.

¿Cuánto duró Keeping Up with the Kardashians?

Programa The Kardashians

El programa de Keeping Up With the Kardashians debutó en 2007 y el pasado mes de marzo finalizó, teniendo una duración de 14 años en emisión y 20 temporadas de éxito ininterrumpido.

Este programa televisivo convirtió a la familia en celebridades globales con imperios multimedia y de poder estelar incomparables, que van desde la línea de cosméticos de Kylie hasta las modeladoras de Kim. Cada uno de los hermanos de Kim Kardashian han sabido aprovechar la fama y han incrementado su imperio como celebridades.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!