¿Quiénes son los artistas más payasos en entrevistas? Alex Montiel lo revela

No todo es lo que parece en el medio del espectáculo, muchos artistas por más agradables que aparenten ser en la pantalla grande, suelen tener actitudes negativas y ser muy “payasos” con los entrevistadores y Alex Montiel que tiene una gran experiencia, reveló quienes han sido los famosos con los que más le ha costado platicar.

Justin Timberlake

Justin Timberlake, por más que las fans de este hombre quieran defenderlo, Alex Montiel dejó en claro que para él y sus compañeros de la prensa mexicana es uno de los artistas más payasos para entrevistar ya que desde que llega se puede sentir su mala vibra.

“La primera vez que lo entrevisté fue en Brasil, y toda la entrevista tuvo mala cara. Tenía mala actitud y es muy especial”.

Anna Kendrick

Otra de las famosas internacionales que no es del agrado de la prensa es Anna Kendrick, actriz y cantante que saltó a la fama tras su actuación en Up in the Air.

“Fue una gran decepción entrevistar a Anna Kendrick porque se portó muy mamona”.

Además contó que al momento de pedirle que fuera más específica con una canción de la película que hablaba le respondió lo siguiente:

“No somos changuitos para que nos digan canta y cantamos”, dijo la famosa.

Jake Lloyd (protagonista de Star Wars 1)

Este joven a pesar de su corta edad, tuvo una actitud nefasta durante la entrevista que le hicieron varios reporteros mexicanos así que Alex Montiel no dudó ni un momento en incluirlo en su lista de artistas payasos.

Sin más preámbulos aquí abajo te dejamos el video completo para que escuches al propio Alex, quien es famoso por su personaje de “Escorpión Dorado” y quien tiene mucha experiencia en entrevistas.

Tal vez te interese.- Escorpión Dorado revela los secretos de LOL, programa de Eugenio Derbez