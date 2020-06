¿Quiénes son las celebridades que representan a la comunidad LGBTQ+?

Para celebrar el Mes del Orgullo, hemos reunido a 16 de las celebridades más influyentes que representan con orgullo a la comunidad LGBTQ +.

Cuando una celebridad comparte su sexualidad con sus fanáticos, no solo crea conciencia y comprensión sobre la comunidad LGBTQ+, sino que también ayuda a sus fanáticos que se identifican en la misma comunidad y a sentirse menos solos.

Revelar su sexualidad ante el público puede parecer arriesgado para algunos de la élite de Hollywood, pero su decisión de compartir sus experiencias se convierte en un catalizador para aquellos que no están listos para hacerlo. Y afortunadamente, hay una gran cantidad de celebridades que orgullosamente han compartido con el mundo entero sus preferencias sexuales.

Para celebrar el Mes del Orgullo, hemos reunido a 16 de las celebridades más influyentes que representan con orgullo a la comunidad LGBTQ +.

Amandla Stenberg

Si bien Stenberg ahora se identifica como gay, habló con franqueza sobre su orientación pansexual y las luchas asociadas con ella en una entrevista con Teen Vogue. "Me identifico públicamente como bisexual. También usaría la palabra pansexual para describir mi sexualidad. La cosa es que uso la palabra bisexual solo porque siento que existen personas que no necesariamente conocen ese vocabulario ... es más fácil decir que soy bi", admite Stenberg.

Cara Delevigne

En una entrevista con Variety en junio de 2020, Delevingne reconoció su identidad como pansexual, a pesar de admitir previamente que no era fanática de las etiquetas fijas. "Siempre me quedaré, creo, pansexual", dijo. "Sin embargo, como sea que te definas, ya sea 'ellos' o 'él' o 'ella', me enamoro de la persona, y eso es todo. Me atrae la persona".

Halsey

Conocida por donar a organizaciones pro-LGBTQ, Halsey también ha expresado abiertamente los desafíos que enfrenta al identificarse como bisexual, incluida la eliminación y las ideas erróneas acerca de que es una "fase". En un discurso en los GLAAD Media Awards en 2018, la cantante dijo: "Soy una mujer joven y bisexual, y he pasado gran parte de mi vida tratando de validarme a mí misma, a mis amigos, a mi familia, tratando de demostrar que a quién amo y cómo me siento no es una fase. No es parte de una confusión que va a cambiar o podría ser manipulada ".

Indya Moore

Como una de las personas más influyentes durante el 2019, la actriz y modelo Indya Moore actualmente protagoniza Pose, una serie de televisión que presenta a los actores transgénero interpretando papeles principales. Modelando desde los 15 años, Moore comenzó su carrera como modelo para Dior y Gucci antes de comenzar a actuar en 2017 con la película Saturday Church. Hablando con An Other, Moore habló de su estado no binario y de cómo su extrema disforia de género condujo a una ruptura entre su familia, lo que resultó en que Moore se fuera de casa a los 14 años. “Siempre estaba muy molesta porque sentía que no había nada en esta sociedad que me hiciera sentir que estaba bien para mí y poder ser yo".

Janelle Monáe

Tras el lanzamiento de su álbum Dirty Computer en 2018, Monae conversó con franqueza sobre su orientación sexual en una entrevista con Rolling Stone, declarando: "Siendo una mujer negra queer en Estados Unidos, alguien que ha estado en relaciones con hombres y mujeres, me considero un hijo de puta libre". La cantante de "PYNK" también reveló que solía identificarse como pansexual, "pero luego leí sobre pansexualidad y pensé, 'Oh, estas son cosas con las que también me identifico'. Estoy abierta a aprender más sobre quién soy ".

Kristen Stewart

La actriz Kristen Stewart ha sido parte de las relaciones con mujeres y hombres, antes de que saliera oficialmente durante un episodio de Saturday Night Live en 2017. Hablando a E! Noticias sobre el momento, Stewart habló del incidente, diciendo "Honestamente, creo que fue divertido". Stewart luego agregó: "No para disminuir el punto, porque creo que decir las cosas sin rodeos es absolutamente importante, pero al mismo tiempo, la única razón por la que nunca lo he hecho es porque hay una ambigüedad en eso y quería que las cosas fueran realmente reales para mí. Estoy tan orgullosa de haber hecho que tanta gente me diga "gracias" y yo diga "no, gracias". Es una especie de círculo mutuo ".

Laverne Cox

Una actriz talentosa y ávida activista trans, Laverne Cox habló de su sexualidad en 2017, explicando el proceso de su viaje de salida, diciendo: "Tuve dos salidas, siempre supe que me gustaban los niños, así que salí primero como gay. Soy de Mobile, Alabama, pero fui a la Escuela de Bellas Artes de Alabama. Lo curioso de venir a la escuela de arte fue que todo el mundo decía: 'Sí, por supuesto que sí". Agregando que ella se comunicó con su madre primero, quien inicialmente no tuvo la reacción que esperaba, y dijo: "Primero me acerqué a mi madre como gay en mi segundo año, y ella se asustó. Y luego, cuando salí para mi madre como trans unos años más tarde, fue después de que comencé mi transición médica, ella se lo tomó más fácil".

Lili Reinhart

Recientemente abordando su sexualidad en sus Historias de Instagram, Lili Reinhart de Riverdale reveló que se identifica como bisexual, antes de asistir a la protesta LGBTQ + For Black Lives Matter el 3 de junio. Escrito sobre una imagen del anuncio de protesta, Reinhart escribió: "Aunque nunca antes lo había anunciado públicamente, soy una mujer bisexual orgullosa", escribió. "Y hoy me uniré a esta protesta. Ven y únete".

Miley Cyrus

Al revelar por primera vez su pansexualidad en 2015, Cyrus declaró: "Soy muy abierta al respecto, soy pansexual. Pero no estoy en una relación. Tengo 22 años, tengo citas, pero cambio mi estilo cada dos semanas, que no les importe con quien estoy". Después de sus comentarios en una entrevista de 2019 con Vanity Fair, la cantante profundizó en las nociones sobre roles y relaciones de género: "Lo que predicó es: la gente se enamora de las personas, no del género, ni de la apariencia, ni de lo que sea. Lo que me apasiona existe en un nivel casi espiritual. No tiene nada que ver con la sexualidad. Relaciones y asociaciones en una nueva generación: no creo que tengan mucho que ver con la sexualidad o el género. El sexo es en realidad una parte pequeña, y el género es una parte muy pequeña, casi irrelevante de las relaciones".

Nico Tortorella

Conocido por su papel de personaje heterosexual y cisgénero en Younger, las personas a menudo se sorprenden al saber que es "sexualmente fluido" en la vida real. En una entrevista con Vulture, Tortorella reveló: "Me gusta más el fluido emocional que el fluido sexual". En esa misma entrevista, también reveló que no necesariamente vincula los actos sexuales con la sexualidad, y cómo un encuentro con un amigo lo hizo darse cuenta de que ve la sexualidad de una manera muy diferente a otras personas. En particular, Tortorella ha estado con su compañera Bethany C. Meyers, que se identifica como gay, durante 13 años. La pareja ha etiquetado su relación como "poliamorosa queer", aunque tienen sentimientos encontrados sobre las etiquetas en general.

Ruby Rose

Admitiendo no conocer a muchas personas queer que crecen, la actriz australiana Ruby Rose, se identifica como fluido de género. Al explicar su orientación sexual en una entrevista de 2017 en el programa US Today, Rose explicó que "sabía cómo me sentía, sabía cómo me identificaba, pero no conocía a nadie que fuera gay o lesbiana", así que realmente no sabía cómo decirlo. Era como [para mi familia], 'Creo que debería hacerte saber que cuando finalmente tenga novio, será una chica' ".

Sia

Refiriéndose a su orientación sexual como 'flexible' en lugar de pansexual, la entrevista de 2009 de Sia con Same Same mostró un lado de Sia, con el que el público no estaba familiarizado. "Antes de tener éxito, había dicho que siempre había salido con chicos y chicas y cualquier cosa intermedia. No me importa de qué género seas, se trata de personas. No me abrí recientemente, solo ¡me hice famosa! Siempre he sido ... bueno, flexible es la palabra que usaría ".

Stella Maxwell

Mientras que la modelo neozelandesa Stella Maxwell no suele hablar de su sexualidad, Maxwell ha salido con estrellas famosas como Miley Cyrus y Kristen Stewart. La modelo de Victoria's Secret salió con Stewart desde finales de 2016, pero la relación terminó en noviembre de 2018, y una fuente le dijo a E! Noticias: “Kristen y Stella todavía están en contacto, pero decidieron que era mejor ver a otras personas. Comenzaron a estar en desacuerdo sobre cosas y dejó de ser divertido. Kristen fue a Alemania a filmar y se dieron cuenta de que la relación había seguido su curso y que necesitaban un cambio". Desde entonces, se dice que Maxwell está saliendo con la ex estrella de One Direction, Liam Payne. Si bien Maxwell y Payne no han confirmado un romance, fueron vistos en Berlín cenando juntos a fines de abril.

Tess Holliday

La supermodelo de talla grande Tess Holliday compartió con NYLON en 2019, que ella se identifica como pansexual. Al contar una historia en la que un extraño le preguntó si era bisexual, Holliday reveló: "Muchas gracias por preguntar. He estado pensando mucho sobre mi relación con mi propia rareza, y creo que la palabra pansexual me habla más que bi'".

Tessa Thompson

Revelando que ella se siente "atraída por los hombres y también por las mujeres" en 2018, Tessa Thompson presionó para que su personaje de "Los Vengadores" fuera explícitamente bisexual en la pantalla y frecuentemente aboga por una mayor inclusión en Hollywood. "No creo que ningún artista tenga la responsabilidad de ser embajador, especialmente cuando se trata de quién amas", dijo a Time. "No le agradezco a nadie que quiera mantener eso separado de su vida profesional. No solo se corre un riesgo de salir en Hollywood. Hay uno real".

Valentina Sampaio

Valentina Sampaio, una de las modelos más comentadas en 2019, hizo historia como la primera modelo transgénero de Victoria's Secret.

El jugador de 23 años también tiene un impresionante catálogo de momentos influyentes, ya que anteriormente fue portavoz de L'Oréal y apareció en las portadas de ELLE U.S., Vanity Fair Italia y Vogue Brasil.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Pansexual?