¿Quién muere en La Casa de Papel 5?

¡Alerta de Spoiler! La primera parte de La Casa de Papel 5 ya está disponible en la plataforma de Netflix y los fans aún no pueden superar la muerte del quinto y último episodio. Si no has visto la nueva entrega de la serie y no quieres enterarte de lo pasa, te recomendamos no seguir leyendo.

La primera parte de la quinta temporada finaliza con la muerte de Tokio, personaje interpretado por la actriz española Úrsula Corberó. Luego de que el último atraco al Banco de España saliera mal, ella termina recibiendo varios balazos por parte de los militares, quienes la dejan gravemente herida.

Tokio muere a causa de una explosión de granada luego de recibir varios disparos por los militares.

Sin embargo, su muerte no ocurre ahí ya que ella decide sacrificarse por el bien de sus compañeros al colocarse 4 granadas en el pecho, mismas que hace explotar. De esta manera no solo muere Tokio, sino que también acaba con la vida de Gandía, logrando vengar el asesinato de Nairobi, lo cual deja fascinados a los fans de la serie de Netflix.

Reacciones sobre quien muere en La Casa de Papel 5

La muerte del personaje de Úrsula Corberó desató una ola de memes en las redes sociales.

Los memes inundaron las redes sociales aún sin haberse estrenado la primera parte de la quinta temporada, pero la muerte de Tokio desencadenó un sinfín de reacciones por parte de los fanáticos, quienes jamás llegaron a pensar que el personaje de Úrsula Coberó pudiera perder la vida, ya que ella era la narradora.

“No puedo creer que Tokio sería asesinada”, “Qué les pasa a los escritores? ¿por qué la matan?”, “Estamos de acuerdo que morir vengando a Nairobi hizo que valiera la pena su sacrificio” y “Primero la muerte de Oslo, luego la de Moscú, Berlín y Nairobi, y ahora me toca superar la de Tokio” son algunos comentarios que se leen en Internet.

¿Qué pasa en la 5 temporada de La Casa de Papel?

De acuerdo a la sinopsis oficial de la primera parte de La Casa de Papel 5, misma que La Verdad Noticias trae para ti, en estos cinco episodios veremos a la banda de atracadores estar encerrados en el Banco de España durante más de 100 horas. Con el profesor atrapado y sin un plan de escape, ahora deberán enfrentarse al ejército.

