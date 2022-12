¿Quién mató a Jenni Rivera? Nuevo documental de Telemundo deja dudas sobre su final

Este 9 de diciembre de 2022 se cumplen 10 años de la muerte de Jenni Rivera, la Diva de la Banda, quien a pesar de todo sigue muy presente en la memoria del público y por supuesto de su familia.

Sin embargo, algo que tampoco ha desaparecido son las constantes dudas con respecto al deceso de la cantante de origen mexicano, pues existen muchas teorías descabelladas que apuntan las razones del trágico final de La Diva de la Banda.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, su hija Chiquis Rivera publicó un desgarrador mensaje dedicado a su madre a 10 años de su muerte, pero ahora un documental de la cadena Telemundo está siendo noticia por su contenido.

¿Quién mató a Jenni Rivera?

¿Recientemente, la cadena estadounidense Telemundo, lanzó un documental titulado Who Killed Jenni Rivera? (¿Quién mató a Jenni Rivera?), donde se explora lo acontecido en aquel 9 de diciembre de 2012, para conocer si La Diva de la Banda realmente falleció de manera accidental.

En este documental, la televisora aseguró que se incluyeron entrevistas con personas cercanas a la cantante, además de grabaciones personales y análisis que revisaron el caso.

Entre las preguntas que intentan responder existen las teorías de si su muerte fue provocada por cantar en el territorio de un cartel de drogas, o si había algo sobre natural en ello, cosa que el documental afirmó tener respuesta para todo.

Sin embargo, esto ha generado molestia entre la familia Rivera, pues aseguran que nunca aprobaron esta producción.

"A mí no me dijeron de qué se iba a tratar la serie. Hablamos entre mi papá, Rosie y yo y llegamos al acuerdo de que no era justo que alguien estuviera haciendo un documental de esta magnitud. Nos pidieron derechos de música, de video y de imagen que le pertenecen a 'Cintas Acuario' y les dijimos que no. Me imagino y creo que mis sobrinos también les dijeron que no. Entonces, desafortunadamente, sacan este promocional que, la verdad, me da pena, me da vergüenza, molesta, duele que tengan que hacer algo de esa magnitud", comentó Juan Rivera.

Te puede interesar: Jenni Rivera: Se cumplen 10 años del terrible accidente que le arrebató la vida

¿Cómo murió Jenni Rivera?

Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012

Fue el 9 de diciembre de 2012 cuando se dio a conocer la trágica muerte de la cantante; después de dar un concierto en la Arena Monterrey, Jenni subió a un avión con dirección a Toluca, este perdió comunicación al poco tiempo de despegar.

Se supo que el avión en el que viajaba cayó en picada en el municipio de Iturbide en Nuevo, León, ese fue el trágico final de La Diva de La Banda que también viajaba junto a su publirrelacionista, su maquillista, su estilista y su abogado, todos fallecieron en el accidente.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram en