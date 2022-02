¿Quién interpreta a Faye en Euphoria? conoce a Chloe Cherry

La temporada 2 de Euphoria ha estado llena de altibajos, y para hacer que la serie sea aún más emocionante, han agregado algunos personajes nuevos, incluida Faye, quien es interpretada por Chloe Cherry.

Los espectadores conocen a la belleza rubia en el episodio 1 cuando Rue (Zendaya) y ella se suben juntas a un automóvil, mientras Fezco (Angus Cloud) entra en un apartamento para ocuparse de algunos negocios.

En la vida real, Chloe Cherry, de 24 años, que es una estrella de cine para adultos, interpreta a la chica del Valle.

Cuando era más joven, era bailarina, pero finalmente se dio cuenta de que le apasionaba la actuación.

“Empecé a estudiar improvisación y me gustó mucho más. Fue realmente bueno para mí y para cómo funciona mi cerebro, y aprecié que era más que solo memorizar líneas y regurgitarlas. Me di cuenta de que la comedia y la improvisación eran las cosas que naturalmente tenía la capacidad de hacer bien y me hacían sentir como yo misma”, compartió.

Ella continuó: “Siempre sentí que actuar era una habilidad que tenía y que otras personas no tenían. Nunca estuve nervioso por estar en un escenario o en cámara. Me di cuenta de que me importaba menos que la gente pensara que era rara. Simplemente no me importaba. Todavía no lo hago hasta el día de hoy. Me siento atraído por probar cosas que la mayoría de la gente nunca querría hacer. La gente a menudo piensa que actuar es muy difícil, pero me he dado cuenta de que puedes hacer cualquier cosa en este mundo, cualquier cosa, incluso si es la cosa más extraña, siempre que lo hagas con confianza”.

Antes de aparecer en la serie de HBO Max, trabajó en la industria del cine para adultos y apareció en más de 200 películas.

Por suerte, recibió un mensaje a través de Instagram que cambiaría su vida para siempre. “No pensé que fuera real al principio. Era 2019, y alguien me envió un mensaje y me dijo: 'Hola, es Euphoria. Realmente queremos que hagas una audición para este papel en la segunda temporada”. Fue antes de la pandemia. Al principio, pensé: “¿Por qué Euphoria me contactaría? ¿Y por qué lo harían en Instagram?'”, recordó.

“Me estaba quedando en la casa de mi madre y me dijeron que querían que hiciera una lectura completa. Me enviaron este clip de la película Hustle & Flow y me pidieron que me grabara leyendo líneas de él. No pensé que pasaría nada, pero me llevó a una audición en persona. Pensé que elegirían a alguien con más experiencia en televisión o una cinta de aspecto más profesional, pero les encantó. Me demostró que estaban viendo lo que puedes hacer como intérprete, no como técnico. Una actitud, no una página de IMDB”, explicó. “Más tarde, cuando conocí a Sam Levinson, me dijo: ‘Me encanta ver tus Historias de Instagram. Solo tenía que audicionarte. Realmente esperaba que fueras bueno'. ¿Qué diablos? ¿Eres mi fan? Soy tu fan."

Aunque se suponía que Faye tendría un "papel más pequeño", Levinson reorganizó la trama para que fuera más importante en la trama. “Sam contrata a quien sabe que puede hacerlo. Él cree en ti. Gran parte del carácter surgió de la reunión y la lluvia de ideas. Hablamos mucho en el set y descubrimos que teníamos mucho en común, lo que condujo a un mayor desarrollo del personaje”, dijo.

En última instancia, Cherry está agradecida por su tiempo en el programa. “Lloré a mares cuando terminó. No pude evitar llorar porque estaba tan abrumada por la gratitud”, afirmó. “Creo que Hollywood ha aprendido que puedes y debes elegir trabajadoras sexuales, especialmente para escenas de sexo. Los actores con antecedentes no tradicionales son cada vez más aceptados, y es mucho menos aburrido y mucho más auténtico. Realmente no importa lo que alguien hizo fuera de Hollywood o fuera de su carrera actoral "formal".

En cuanto a lo que Cherry espera hacer a continuación, "quiere ser parte de cualquier proyecto que pueda mejorar".

“Me gustaría estar en la próxima American Crime Story y quiero ser el criminal. ¿No es gracioso que tenga tantas ganas de hacer terror? También me gustaría involucrarme más en el mundo de la comedia. Me encantaría hacer algo con Bo Burnham, como un falso documental completo totalmente improvisado. Ahí es donde creo que sería más divertido. ¿Trama suelta, mucha improvisación? Eso definitivamente está en mi carril”, dijo.