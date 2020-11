¿Quién interpreta a Ahsoka en The Mandalorian? Porque no fue la actriz original

Ahsoka Tano ha llegado a The Mandalorian. El personaje debutó en la película animada The Clone Wars en 2008, y pasó a tener un papel principal en el programa animado durante varias temporadas.

También jugó un papel secundario en Star Wars Rebels, consolidando aún más su estatus como una de las Jedi más importantes en el canon de Star Wars.

El viaje de Ahsoka Tano hasta este punto fue bastante impresionante, ya que fue ampliamente criticada en sus primeros días.

Ahsoka Tano sería un personaje regular en The Mandalorian

Pocos podrían haber predicho que se convertiría en un personaje muy popular de Star Wars, pero ahora es una de las favoritas de los fanáticos y durante años los espectadores han querido verla en un live action.

Ahsoka Tano debuta en The Mandalorian

Eso finalmente sucedió en la temporada 2 de The Mandalorian, que vio a Ahsoka Tano como estrella invitada en un episodio llamado acertadamente "The Jedi" (que fue adecuadamente dirigido por Dave Filoni, el co-creador de Ahsoka).

Queda por ver a dónde va la historia de Ahsoka Tano desde aquí, ya que el episodio arroja luz sobre lo que ha estado haciendo desde que Star Wars Rebels terminó y presentó un tentador avance de lo que está por venir.

Mientras tanto, los fanáticos de Ahsoka desde hace mucho tiempo están felices de verla en pantalla junto a Din Djarin y Baby Yoda, y aquí está quién le dio vida en la serie de Disney Plus.

Ashley Eckstein no será Ahsoka Tona

En "The Jedi", Rosario Dawson interpreta a Ahsoka Tona. Su carrera abarca décadas y ha aparecido en una amplia variedad de proyectos de cine y televisión.

Los espectadores pueden reconocerla de la serie The Defenders de Marvel en Netflix, donde interpretó a Claire Temple en múltiples programas (incluidos Daredevil, Iron Fist y Luke Cage).

Esas no son las únicas adaptaciones de cómics en las que ha estado, ya que Rosario Dawson también es conocida por su papel de Gail en las películas de Sin City, así como por interpretar a Wonder Woman y Batgirl en proyectos animados de DC.

Interpretar a Ahsoka es una especie de sueño hecho realidad para Dawson, quien anteriormente expresó interés en interpretar a Ahsoka una adaptación live action, según te reportamos en La Verdad Noticias.

Sin embargo, los fanáticos de Star Wars desde hace mucho tiempo saben que fue Ashley Eckstein quien dio voz a Ahsoka en sus numerosas apariciones animadas.

Con Katee Scakhoff interpretando a su personaje Bo-Katan de Clone Wars and Rebels en The Mandalorian temporada 2, algunos probablemente se pregunten por qué Eckstein no repitió a Ahsoka, pero no se ha dado una razón oficial.

Katee Scakhoff fue la voz original de Ahsoka Tano

Rosario Dawson tiene más experiencia trabajando en producciones de acción real a gran escala que Eckstein, por lo que puede haber contribuido a la decisión de Lucasfilm.

Te puede interesar: Star Wars: The Mandalorian temporada 2 revela el primer vistazo

¿A quién hubieras preferido ver como Ahsoka Tona?, ¿Rosario Dawson o Ashley Eckstein? Dinos en los comentarios.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.