La familia Kardashian-Jenner es una de las más poderosas del mundo pero una de las integrantes es quien más dinero gana.

Keeping up with the Kardashians es uno de los programas de televisión que más tiempo han durado al aire y que cuenta con miles de seguidores en todo el mundo, pues por poco más de 10 años, el show nos ha enseñado el día a día de las famosas hermanas Kardashian-Jenner.

Durante este tiempo el clan Kardashian-Jenner se ha convertido en uno de los más poderosos del mundo, pues todas las integrantes por separado tienen gran influencia en la sociedad así como en conjunto.

Pero su poder también abarca muchos más aspectos, no solo por la cantidad de seguidores que tienen, sino por las cifras que ganan con cada cosa que lanzan al mercado y sus diferentes proyectos, que al final siempre terminan siendo un éxito total.

¿Quién gana más dinero del clan Kardashian-Jenner?

Debido al sonado video íntimo que grabó Kim Kardashian con el que era su novio en ese momento, el clan Kardashian-Jenner llegó a la televisión para quedarse, además de que esto fueo lo que hizo que Kim madre de tres pequeños se convirtiera en una sensación.

Y aunque es la más conocida de sus hermanas, no precisamente es la que más lucra con el programa, líneas de maquillaje, ropa y perfumes.

Ya que de acuerdo con varios medios internacionales, la integrante más pequeña de esta numerosa familia y recien estrenada como madre, Kylie Jenner de 20 años de edad, es la que actualmente gana más dinero.

¿Por qué a superado a Kim Kardashian?

De acuerdo con Forbes, es Kim Kardashian una “magnate móvil” gracias a su videojuego Kim Kardashian: Hollywood en 2016 pero su hermana Kylie Jenner no se queda atrás y ya la superó.

¿Cómo? Es muy sencillo, Kylie, inicio en el negocio de vender maquillaje, el cuál resultó ser todo un éxito, ya que Kylie Cosmetics ya está valorada en al menos 360 millones de dólares debido al éxito que tiene y sigue teniendo con la vente de los labiales, sombras, correctores y brochas para lograr un look 'flawless'.

Especialistas han señalado que que si su éxito continúa como hasta ahora para el año 2022, la madre de Stormi Webster podría albergar más del billón de dólares

Muchos dicen que el éxito de su marca de maquillaje fue mayor debido al relleno de labios y a otras cirugías que se realizó para poder estar a la par con sus hermanas Kourtney, Khloé y Kim Kardashian, además de la guapa Kendall Jenner, pues Kylie era la única que no tenía labios tan carnosos.

Por esta razón comenzó a compartir sus tips y secretos para lucir siempre bella y en especial usando sus productos.

Incluso se encuentra en la lista de los empresarios, innovadores y profesionales influyentes menores de 30 años más destacados de Forbes gracias al éxito que ha logrado con su compañía de cosméticos Kylie Cosmetics.

Sin embargo Kim Kardashian sigue cosechando sus éxitos y obviamente su mina de oro, gracias a su su videojuego Kim Kardashian: Hollywood en 2016, su paquete de Kimojis, su propia aplicación donde comparte tips de belleza, salud, moda, etc y ahora con su también línea de maquillaje y perfumes que han sido muy bien aceptados por el público.

Así que no nos sorprendería que para a mediados de este 2018, estas dos hermanas quienes se volvieron madres en los pasados meses se estén peleando por la primera posición.

Solo hay que recordar que Forbes las puso en el listado de “Las 100 celebridades mejor pagadas del 2017”.