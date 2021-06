¿Quién fue la culpable de separar a Luis Miguel y Erika Camil?

En la serie de Netflix se puede ver a Luis Miguel conceder una entrevista a Daisy Fuentes, misma que expone que hubo coqueteos e incluso se fueron juntos a otra parte, mientras que más tarde Erika Camil (personaje inspirado en Issabella Camil) ve la entrevista.

Entonces ¿fue Deysi Fuentes la culpable de separar a Luis Miguel y Erika? En la vida real Daisy Fuentes es una modelo y conductora cubano-americana quien tuvo uno de los noviazgos más duraderos con “El Sol”, de hecho LuisMi le dedicó “La Incondicional”.

Entonces qué tiene que ver con Erika Camil, con quien en la realidad existen fotos de Issabela Camil y Luis Miguel cuando eran jóvenes.

Pues bien Daisy Fuentes primero conoció al cantante Cristian Castro, en una sesión de fotos para la revista Eres. Con el tiempo Daisy y Cristian comenzaron a salir, pero ella a ver a “Micky” en una entrevista en 1995, donde lo entrevistó para promocionar su álbum Segundo romance.

La situación comienza a enredarse cuando Luis Miguel de 25 años y ella 29, inician su romance justo semanas después de que Daisy finalizara su matrimonio con el actor Tim Adams.

Ambos estuvieron en la mansión de “El Sol”, la misma que había compartido con Issabela Camil, más tarde Deysi y LuisMi hicieron su primera aparición pública fue en los Oscares de 1996, donde ella usó el famoso vestido verde neón.

¿Daisy Fuentes separó a Luis Miguel y Erika?

Daisy Fuentas el detonante de la ruptura de LuisMi y Erika.

Como se ha visto, la serie parece indicar que fue Daisy Fuentes quien separó a Luis Miguel de Erika Camil, y aunque la situación no es del todo clara cuando ambos anunciaron que eran novios provocaron que los paparazzi quisieran saber todos los detalles.

Como hemos dicho, la serie muestra que Erika Camil comienza a recordar diversas situaciones y se da cuenta que Luismi ha estado teniendo un romance con la periodista, por lo que se va de la casa de LuisMi y él se queda sentado con un anillo, el cual parece que Mickey se lo daría en breve.

Por lo anterior es que pese a que en la serie de Luis Miguel se mostraron varios momentos candentes entre Erika Camil (Issabella) nunca llegaron a nada ni en la vida real ni en la ficción.

Así es, el romance con Daisy Fuentes y sus constantes Affaires fueron los detonantes para que Issabela Camil se separara de Luis Miguel.

Mientras tanto el intérprete de “Tengo todo excepto” ya en romance con Daisy le pidió que dejara su carrera para estar con él lo que aceptó, pero la relación no fue la misma y cuando supo que no “El Sol” no estaba interesado en casarse con ella y ella seguiría sin trabajar, su relación finalizó en 1998.

¿Quién es el esposo de Erika Camil?

Sergio Mayer se casó con Erika en 2009.

El esposo de Erika Camil es Sergio Mayer, y como ya hemos identificado quién es ella en la vida real, es momento de conocer no solo quien es su esposo, sino también su papá, su edad y hasta quienes han sido sus novios a lo largo de los años.

Erika Ellice Sotres Starr nació en la Ciudad de México el 6 de febrero de 1969 por lo que su edad actual es de 52 años. Artísticamente es conocida como Issabela Camil, quien además es la hermanastra del actor mexicano Jaime Camil por parte de su padre Jaime Camil Garza de Fernández.

Actualmente la también modelo está casada con el también actor y productor mexicano Sergio Mayer. Sus padres son el mexicano Armando Sotres y la modelo estadounidense Tony Starr y tiene dos hijos.

Los novios de Erika Camil han sido varios, entre ellos el ya conocido Luis Miguel, también fue novio de Federico de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid y Sergio Mayer con quien se casó en 2009.

