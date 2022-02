¿Quién fue el primer artista en presentarse en el medio tiempo del Super Bowl?

Uno de los espectáculos más esperados del año es el show del medio tiempo del Super Bowl, pues cada año se presentan los artistas más populares del momento y el evento es televisado en todo el mundo, pero alguna vez te has preguntado ¿quién fue el primer artista que participó en este evento?.

El primer Super Bowl se realizó el 15 de enero de 1967, pero en ese entonces no existía el espectáculo de medio tiempo cómo lo conocemos ahora. En las primeras ediciones de Super tazón se presentaban algunas bandas sinfónicas o de marcha de alguna universidad, hasta que años más tarde estas presentaciones cambiaron para siempre.

En la década de los 70 se empezó a invitar a algunos artistas a actuar en el evento del Super Bowl y se logró contar con la participación de Lionel Hampton, Ella Fitzgerald y Andy Williams. En la década de los 80 asistieron Goerge Burns, Chuby Checker, también se llegó a presentar Las Rockettes, una compañía de baile, pero nada había logrado destacar tanto como los espectáculos que vemos hoy en día.

El primer show del medio tiempo

Esto cambió en la década de los 90, para ser exactos el 27 de enero de 1991, en la edición XXV del Super Bowl en Tampa, Florida. En aquella ocasión Disney y Coca-Cola decidieron intervenir, prepararon un espectáculo que logró impactar.

Para el medio tiempo de aquel evento participaron 200 niños disfrazados de personajes de Disney, además lograron involucrar a la audiencia, en aquella ocasión el grupo encargado de encabezar el espectáculo y entretener al público fue “New Kids On The Block", quienes se convirtieron en los primeros artistas que lograron destacar de manera impresionante en el medio tiempo.

Los New Kids On The Block, era un grupo de cinco jóvenes y en los años 90 estaban en uno de sus mejores momentos, pues se habían convertido en una de las Boydband más exitosas. En ese mismo año Disney celebrara su aniversario número 25, por ello los jóvenes decidieron hacer una representación de una de sus atracciones más famosas dentro de sus parques: It´s a Small World.

¿Quién estará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2022?

Estos son los artistas que participarán en el evento este año

Este 2022 contaremos con cinco artistas invitados para llevar a cabo el show de medio tiempo del Super Bowl, estos son: Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar, Mary J.Blige y Snoop Dogg.

