¿Quién fue el novio de Selena Quintanilla?

Chris Pérez es el nombre del novio de Selena Quintanilla con quien contrajo matrimonio en secreto en 1992. A pesar de la oposición del padre de Selena, la pareja se caso y estuvieron juntos hasta el día de su asesinato el 31de marzo de 1995.

Christopher Gilbert Pérez se unió a la agrupación musical a principios de los noventa por invitación de A. B. Quintanilla, hermano de Selena; con su talento, encanto y carisma logró conquistar a la también denominada “reina de la cumbia”. El amor en la pareja creció y se casaron en secreto el 2 de abril de 1992, en una ceremonia discreta de la que su familia se enteró por medios locales sólo unas horas después.

A continuación La Verdad Noticias te comparte quién fue el esposo de Selena Quintanilla y qué es de él en la actualidad.

¿Qué pasó con el novio de Selena Quintanilla?

Luego de la muerte de Selena, seis años después, Chris volvió a casarse en el 2001, matrimonio con el que tuvo 2 hijos, pero terminó en un divorcio en el 2008.

Además de convertirse en padre, Chris siguió su camino en la música como guitarrista, con su propia agrupación llamada Chris Pérez Band, dejando el cabello largo similar a la onda de Slash.

En 2012 lanzó un libro llamado "To Selena, with love".El guitarrista, de ahora 51 años, contó en su libro, lo difícil que fue para él enfrentar la muerte del amor de su vida: menciona que dejó de comer durante dos días y que comenzó a abusar del alcohol y las drogas porque se sentía culpable por no haber protegido lo suficiente a Selena.

Por otro lado, Chris decidió emprender un negocio gastronómico y sacó su propia línea de salsas picantes que nombró Perez Pepper Sauce con distintos tipos de chiles como habanero, jalapeño, entre otros.

¿Qué dijo el esposo de Selena Quintanilla cuando murió?

Chris Pérez, novio de Selena Quintanilla

Durante un programa de la cadena E! Entertainment, Pérez reveló que a pesar de la tragedia por la que estaba pasando, hubo fans que lo culparon por la muerte de Selena.

El narró: Fue traumático, fue lo más difícil hasta ese momento por lo que tuve que pasar. Escuché a los fanáticos decir, ‘¿Cómo pudieron dejar que eso suceda?’ Vamos, ¿crees que yo hubiera dejado que le pasara algo a ella, en serio? Ninguno de nosotros pensó que podíamos perderla de esa manera. Chris recuerda a Selena en redes sociales de una forma especial, dedicando fotos o recuerdos que compartieron juntos.

¿Qué edad tendría Selena Quintanilla en 2021?

Selena Quintanilla muere a los 23 años

Selena fue asesinada a los 23 años de edad, el pasado 16 abril de 2021, la reina del Tex-Mex habría cumplido 50 años. El novio de Selena Quintanilla la recuerda como un alma asombrosa, un espíritu asombroso.

