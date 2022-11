¿Quién fue el actor que trabajó como cargador y triunfó en el Cine de Oro?

Una de las épocas más importantes para la industria cinematográfica fue el Cine de Oro en México, donde se dieron a conocer grandes actores y actrices que lograron consolidar una exitosa carrera, pero algunos tuvieron que pasar por varios obstáculos antes de la fama.

Pero ¿quién fue el famoso que trabajó como cargador en La Merceda? En La Verdad Noticias te compartimos lo que debes saber, pues un actor extranjero originario de Riga, Letonia logró destacar por su talento, pero antes del éxito pasó por malos momentos.

Cabe mencionar que varios famosos que lograron destacar en películas mexicanas en aquellos años han fallecido, pero uno de los actores murió en el olvido; el famoso "Tun tun" cayó en una fuerte depresión y murió en el abandonó.

Wolf Ruvinskis triunfó en el Cine de Oro

Wolf Ruvinskis participó en varias películas mexicanas

El extranjero desde muy joven demostró varias habilidades, pues fue jugador profesional por su paso por Colombia y organizaba peleas de box, pero cuando Wolf Ruvinskis llegó a México su vida cambió, pues un pleito callekero lo llevó a participar en la lucha libre en la Arena Coliseo, y su atractivo físico sorprendió a varios.

Pero antes de la fama, él quería cruzar a Estados Unidos, pero por la falta de documentos tuvo que trabajar en la Merced como cargador para no morir de hambre, pero tras aquella pelea callejera tuvo la oportunidad de participar en proyectos como "No me defiendas, compadre" junto a Germán Valdés.

¿Cómo murió Wolf Ruvinskis?

El actor falleció en el año 1999

El actor que fue parte de la época de Cine de Oro mexicano, falleció en el año de 1999 tras sufrir un paro cardíaco, Wolf Ruvinskis estuvo varios días internado en un hospital, donde estuvo al cuidado de Lilia Michel, quien acompañó a en sus últimos momentos.

