¿Quién fue Violeta Marujoz, la youtuber trans que murió a los 26 años?

¿Quién fue Violeta Marujoz?

Las redes sociales se han conmovido tras el sensible fallecimiento de la youtuber e influencer Violeta Marujoz, quién perdió la vida a tan solo 26 años y de la que poco se sabía hasta estos momentos.

Durante la madrugada del pasado viernes 26 de agosto se viralizó en redes sociales el fallecimiento de la influencer, y según comentarios de los internautas habría sido por un acto de transfobia, pues ésta había sido golpeada en un antro al que acudió junto a sus amigos.

La muerte de Violeta Marujoz ha despertado también las protestas por parte de los internautas, quiénes han pedido las autoridades correspondientes hacer las averiguaciones y dar con los culpables de lo que podría ser considerado un acto cruel de asesinato.

Antes conocido como Esaú Marujoz, su carrera comenzó en 2005 en los canales de YouTube, compartiendo videos de comedia y diversión que la hizo popular gracias a su personaje de ‘La mamá de Britany’, con el cual sumó miles de seguidores.

Incluso en su cuenta de tiktok suma vaya 1.4 millones de seguidores y en Instagram contaba con más de 300 mil, además de también ser una conocida figura en otras redes sociales como Twitter y Facebook donde sus videos se viralizaban.

Incluso el pasado 03 de mayo Violeta celebró su cumpleaños 26 y compartió en su Instagram una foto del pastel, siendo esta la última publicación que hizo en dicha red social a tan solo horas después de su muerte.



Internautas reaccionan a su muerte

Como previamente te indicamos en La Verdad Noticias, su muerte ha despertado conmoción en el mundo del entretenimiento y principalmente en los internautas de las redes, quiénes han pedido las autoridades hallar a los responsables de tal acto al cual califican como transfobia.

“Estoy en shock con la muerte de Violeta Marujoz, esa risa contagiosa, esa buena onda siempre, me es imposible asimilarlo... Espero que su mamá encuentre paz lo más pronto posible”, escribio su compañero Juanjo Herrera.

"Me dejo helado la noticia de Violeta Marujoz, hace no mucho me salían sus tik toks, que triste", se expresó una fanática.

De lo poco que se sabe sobre la muerte de Violeta Marujoz fue que acudió a un antro dónde fue golpeada en la cabeza y tras ser trasladada a un hospital perdió la vida debido a las fuertes contusiones que le causaron, sin embargo los detalles saldrán este fin de semana.



