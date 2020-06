¿Quién fue Tim Sullivan? 'Floor Is Lava' rinde homenaje al difunto productor

La nueva serie de competencia Floor Is Lava es la última sensación en Netflix y el primer episodio termina con un tributo "In Memoriam" para Tim Sullivan. ¿Te preguntas quién era Tim? Tim era productor en Floor is Lava y murió trágicamente el 18 de mayo de 2019 después de una batalla contra el cáncer de las vías biliares.

Después de mudarse a Los Ángeles en 2001, Tim trabajó en varias compañías importantes en la industria del entretenimiento, incluidas Disney y Magical Elves. Trabajó en programas como Project Runway y Top Chef durante su carrera.

Tim fue sobrevivido por su esposa Claire y su hijo Rory, quien nació en 2016. Una cuenta de GoFundMe todavía está activa para ayudar a mantener a la familia de Tim y pagar los costos incurridos durante su batalla contra el cáncer.

Floor Is Lava da vida al meme "floor is lava" haciendo que los equipos se muevan de un extremo de la habitación a otro mientras saltan obstáculos. Pero si caen en la lava en el suelo, están fuera.

Basta con sumergirse a Twitter con el hashtag Floor is lava para darse cuenta que los usuarios de Netflix están encantados con este reality show e incluso le han exigido a Netflix a comenzar a realizar la segunda temporada de este increíble programa que a muchos les recuerda su infancia.

Floor is lava o "El suelo es lava" es un juego infantil en donde los pequeños van saltando entre muebles de la casa para no tocar el suelo sin embargo Netflix lo convirtió en un fabuloso show.