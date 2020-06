¿Quién fue Natacha Jaitt? la controversial actriz y modelo

En el marco de los secretos revelados por Anonymous, el nombre de Natacha Jaitt ha saltado de nueva cuenta en las redes sociales y muchas personas se preguntan la razón. El grupo de hackers revivió temas fuertes como pizzagate y grupos de la élite de trata de blancas y pedofilia y Natacha Jaitt fue una mujer que luchó por que estos secretos en Argentina salieran a la luz.

Incluso ella sabía que al revelar tantos datos perturbadores, su vida corría riesgo y en una ocasión publicó en twitter un singular mensaje pidiendole a sus seguidores que si en los proximos días los medios publicaban que ella se había suicidado, no lo creyeran ya que seguramente irían por ella para asesinarla y montarían todo como un suicidio.

"Aviso, no me voy a suicidar", "Si eso pasa, no, no fui", dijo.