¿Quién fue Ellen Page? todo lo que debes saber sobre el actor trans

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, la actriz Ellen Page ha decidido cambiar su nombre a uno que vaya acorde con su estilo de vida, pues reveló que es una persona transexual, por lo que ahora debemos referirnos a él como Elliot Page, sin quitarle el gran merito que tiene su talento artistico.

Sin embargo, antes de despedirnos de Ellen queremos platicarte de todo lo que logró la actriz antes de dar un cambio de 180 grados a su vida, y finalmente decidir hablar sobre sus preferencias sexuales y su identidad de género.

¿Quién fue Ellen Page?

Ella fue una actriz nominada al Oscar en 2007 debido al gran papel que hizo en Juno al interpretar a una joven adolescente que quedó embarazada, y que a su corta edad tenía que tomar decisiones con respecto a su bebé.

Posteriormente la vimos ser activista de la comunidad LGBT, y también participar con un papel protagónico en la serie de Netflix The Umbrella Academy, serie con la que se ganó el cariño de la sociedad por su impresionante actuación.

También tuvo apariciones al inicio de su carrera en películas y series como Pit Ponny, Trailer Park Boys, x-Men: The Last Stand, An American Crime, Smart People, Inception, y más de 20 títulos.

Además en 2018 contrajo matrimonio con Emma Portner, quien apoyó al actor en su decisión.

El mensaje de Elliot Page

Como te informamos, Ellen Page ha quedado en el pasado, y ahora el actor Elliot Page es quien sale a la luz, con un acto de valentía sin importarle el que dirán, publicó un comunicado en sus redes sociales, en donde asegura que ahora quiere ser tratado como se merece.

“Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estaré aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida”

