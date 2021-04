¿Quién fue Black Rob, el famoso rapero que murió a los 51 años?

¿Quién era realmente Black Rob?. La Verdad Noticias te presentará su historia de vida, su carrera musical, sus canciones y hasta la herencia que dejó tras su muerte.

El 17 de abril de 2021 el mundo se enteró de la muerte del rapero Black Rob y que su fallecimiento, ocurrido en el hospital de Atlanta, en el estado de Georgia, Estados Unidos, a la edad 51 años.

El nombre real del famoso Black Rob era Robert Ross y nació un sábado 12 de julio del año 1969 en la ciudad costera de Búfalo, Nueva York.

Black Rob comenzó su carrera musical en el año 2000 con su éxito llamado Whoa! el cual fue aclamado por la crítica, mismo que lo colocó en varias listas de éxitos como el Billboard Hot 100.

A los 12 años Black Rob comenzó a rapear y para cuando cumplió sus 22 años se había unido a su primer grupo, una banda llamada Schizophrenics, con el tiempo llegó a trabajar con superestrellas del sello Bad Boys como Puff Daddy o The Notorious B. I. G.

Black Rob estuvo cuatro años en prisión por robo mayor.

Pero la vida del rapero estuvo marcada por su paso en prisión. En 2006 fue sentenciado a pasar siete años en la cárcel al no presentarse a comparecer ante el tribunal para su sentencia, la cual en un principio sería de dos a seis años.

El cargo era por hurto mayor ocurrido en 2004, Black Rob se declaró culpable de posesión criminal por la cantidad de más de 6 mil dólares en joyas robadas de un hotel, pero fue puesto en libertad en mayo de 2010.

Álbumes y carrera musical

El rapero Black Rob inició su carrera grabando álbumes como Cru's Da Dirty 30 y trabajando con artistas como Lil Kim, Busta Rhymes, L.O.X y Total, hasta que sacó su mayor éxito.

En su momento Black Rob dijo que sus períodos tras las rejas por condenas por robo inspiraron su primer álbum, Life Story, que incluye su himno del club "Whoa!", por lo que dijo que decidió dedicarse a la carrera de rap para dejar atrás esos días.

"Mucha gente no aprecia la cárcel. Eso es porque van allí y no aprenden nada", agregando “esas son las personas que aman la cárcel. Yo odio la cárcel”, dijo Black Rob.

Sin embargo, aunque Life Story alcanzó el status de platino, su segundo trabajo, Black Rob Report, no cumplió las expectativas previstas, el cual fue lanzado en 2005.

El tercer y último álbum de Black Rob fue Game Tested, Streets Approved lanzado el 26 de julio de 2011 a través de Duck Down Music Inc. luego de firmar contrato con el sello independiente de rap, tras pasar cuatro años en prisión.

En 2002, Black Rob estuvo nominado al Premio Grammy por la Mejor Interpretación Rap - Dúo o Grupo, también al MTV Video Music Award al Mejor Video Rap y ese mismo año fue nominado al BET Award al Video del Año.

Canciones de Black Rob

Whoa! es considerado su único y primer éxito, pero el cual le dio una gran riqueza.

Whoa!

"¡Whoa!" es el sencillo principal lanzado desde el álbum debut de Black Rob, Life Story. La canción fue producida por Diggin 'en el miembro de Crates Crew Buckwild y lanzada el 15 de febrero de 2000. Solo en YouTube tiene más de 13 millones de reproducciones.

Life Story (feat. Cheryl Pepsi Riley & Racquel)

Fue una de las canciones de Black Rob del álbum que lleva el mismo nombre y fue producido por Nashiem Myrick & Jay "Waxx" Garfield for the Hitmen y lanzado el 7 de marzo de 2000. En YouTube alcanzó más de 385 mil reproducciones.

Can I Live (feat. Lox)

Otra de las canciones que también fue un éxito, con más de 444 mil visualizaciones se encuentra es Can I Live que se ubica dentro del álbum Life Story, el cual fue producido por Deric "D-Dot" Angelettie for the Hitmen.

Espacio (feat. Lil' Kim & G-Dep)

Es la séptima canción de su primer álbum, Life Story y fue escrita por R. Ross, WinansS, CombsK y Jones más de 240 reproducciones en YouTube.

Genuine Article

Black Rob lanzó con la discográfica Slimstyle Records el 17 de abril de 2015 la canción de Hip-hop/rap Genuine Article, la cual fue una de sus canciones más escuchadas, pero ninguna como lo fue su primer exito: Whoa!.

B.L.A.C.K

Fue publicado el 18 de octubre de 2005 por el Bad Boy Records

Dog Year

Fue lanzado por Black Rob en Sep 2020 bajo el sello: DGM Ent.

Matrix

Un single publicado en agosto de 2019 por el sello: DGM Ent.

Roses

Un single publicado en mayo de 2019 por el sello: DGM Ent.

Winning Team

Un single publicado en mayo de 2019 por el sello: 1229691 Records DK

Muere Black Rob a los 51 años

Con 51 años la luz y vida de Black Rob o como también se le conoció, Rob Marciano, Robbie O y Banco Pop, se apagó, luego que su salud se deteriorara en los últimos años ya que en sus últimos meses de vida sufrió de varios derrames cerebrales y una insuficiencia renal que, a la postre, le provocó la muerte.

En cuanto a su fortuna, la realidad es que no se sabe mucho de sus ingresos. Sin embargo, la última valoración de su patrimonio neto fue de 2.3 millones de dólares, el cual obtuvo de sus inversiones y su carrera como rapero.

