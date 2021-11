¿Quién fue Amalia Aguilar, la mujer que conquistó a "Tin Tan"?

Lamentablemente se ha dado a conocer el deceso de la actriz Amalia Aguilar, una de las figuras representativas de los bailes del destacado Cine de Oro Mexicano y quien fuera una destacada bailarina.

Fue la familia de la actriz quien dio a conocer a través de un mensaje en redes sociales la triste noticia:

“QEPD Amalia Aguilar. Hoy despedimos a la mamá, a la abuela, a la actriz pero sobre todo a la amiga. Que tu luz acaricie la vida de todo aquel que te vibre dentro de su corazón, gracias por ser nuestra guía y fortaleza. Por siempre tus hijos, nietos y bisnietos”.

Hay que destacar que hasta ahora las causas del deceso de la actriz Amalia Aguilar, no han sido especificadas, sin embargo, en el anuncio de su partida a través de sus redes sociales, el público ha compartido su pésame hacia sus seres queridos.

¿Quién era Amalia Aguilar?

La biografía de Amalia Aguilar nació en 1924. El 3 de julio pasado cumplió 97 años y lo celebró rodeada de su familia, momento que compartió en sus redes sociales.

En su carrera fue llamada "El torbellino del Caribe" y "La bomba atómica", siendo un figura que alcanzó la fama en el cine de los años 40 y 50 y que sin embargo eligió su familia antes que los reflectores.

Esla bella actriz de origen cubano, pero nacionalizada mexicana, destacó en cintas como "Calabacitas tiernas" (1949) junto a Germán Valdés "Tin tan", "Al son del mambo" (1950) con Adalberto Martínez "Resortes" y "Mis tres viudas alegres" (1953).

La actriz y su relación con “Tin Tan”

Amalia Aguilar trabajó en películas como "Calabacitas tiernas", en 1949, junto a Germán Valdés "Tin Tan", quien quedó cautivado tanto pñor su belleza como por su forma de ser y actuar en el escenario.

Ha compartido créditos con la primera actriz Silvia Pinal y Lilia del Valle, y aunque hizo sus pininos en Hollywood con la cinta "A night at the follies" prefirió quedarse en la escena mexicana.

Sin embargo la actriz siempre vio el estrellato como algo secundario, así lo detalló: "He tratado de ser una persona normal…Me volví taquillera, pero no me gustaban nada los contratos que firmé en el cine. Decían que no podía casarme; no podía llevar una vida de escándalo, esclavismo puro".

Cabe destacar que en Perú conoció al doctor Raúl Beraún de Bedoya de quien se enamoró y con quien tendría tres hijos: "Entonces en mi mente se anidó la idea de tener mi casa, mi esposo y mis hijos. Me dije '¿para qué quiero ser estrella cinematográfica si no puedo contar con una familia?”.

El deceso de la actriz y bailarina fue confirmado esta noche por el director de cine Julián Hernández.

